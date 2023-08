4인조 티아이오티 가요계 첫선…클릭비 '백전무패' 리메이크

4인조 신인 보이그룹 티아이오티(TIOT)가 23일 프리 데뷔 앨범 '프레임 더 블루프린트 : 프렐류드 투 파서빌러티즈'(Frame the Blueprint: Prelude to Possibilities)를 내고 가요계에 출사표를 던졌다. 소속사 레드스타트이엔엠에 따르면 티아이오티는 김민성, 금준현, 홍건희, 최우진으로 이뤄진 4인조다. 그룹명에는 '이번엔 우리 차례'(This Time Is our Turn)라는 의미가 담겨 있다. 이들은 지난 2001년 발매된 클릭비의 히트곡 '백전무패'를 리메이크한 동명의 곡을 프리 데뷔 앨범 타이틀곡으로 선보였다. 앨범에는 이 밖에 멤버 김민성·홍건희의 자작곡 '번지', '서핑', '스타라이트' 등 총 다섯 곡이 담겼다. 타이틀곡 '백전무패'는 다이내믹한 보컬과 강렬한 템포가 인상적인 힙합 댄스곡이다. '지금부터 우린 절대로 안져!' 같은 당찬 메시지가 가사에 담겼다. /연합뉴스