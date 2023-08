'솔로 데뷔' 트와이스 지효, 감성마저 '특별'

그룹 트와이스의 리더이자 메인 보컬인 지효가 첫 솔로 앨범 'ZONE'(존)에서 특별한 감성을 뽐낸다.JYP엔터테인먼트는 31일 0시 공식 SNS 채널에 지효의 미니 1집 'ZONE' 트랙리스트 이미지를 공개했다.트랙리스트에 따르면 지효의 첫 번째 미니 앨범에는 타이틀곡 ‘Killin' Me Good'(킬링 미 굿)을 포함해 'Talkin’ About It (Feat. 24kGoldn)'(토킹 어바웃 잇), 'Closer'(클로저), 'Wishing On You'(위싱 온 유), 'Don't Wanna Go Back (Duet with 헤이즈)'(돈 워너 고 백), 'Room'(룸), 'Nightmare'(나이트메어)까지 총 7곡이 수록된다. 각 곡명 하단에는 "흘러간 내 시간의 의미 그래도 아름답길"과 같이 지효가 직접 노래 분위기를 스포하는 듯한 문구가 한 구절씩 적혀있어 팬들의 궁금증을 높였다.지효는 신보를 통해 자신의 본연한 아름다움이 깃든 음악 세계를 선보일 예정이다. 타이틀곡 ‘Killin' Me Good' 외 총 6곡에 달하는 모든 수록곡 곡 작업에 참여해 차곡차곡 쌓아 올린 음악성을 뽐냈다. 특히 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100' 1위를 달성한 미국 래퍼 24케이골든(24kGoldn)과 남다른 감성의 뮤지션 헤이즈와 호흡을 맞춘 각 트랙 'Talkin’ About It (Feat. 24kGoldn)', 'Don't Wanna Go Back (Duet with 헤이즈)'에 전 세계 음악팬들의 관심이 모인다. 마지막 곡 'Nightmare'는 트와이스 다섯 번째 월드투어 'READY TO BE'(레디 투 비) 개인 무대에서 선공개된 노래로, 이번 앨범에 정식 수록되며 해당 곡의 음원 발매를 기다린 원스(ONCE: 팬덤명)의 환호를 이끌고 있다.타이틀곡 ‘Killin' Me Good'은 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서 박진영이 작사를 맡았고 감정을 담백하게 드러내는 지효 특유의 개성이 실린 가사를 완성했다. 여기에 두아 리파(Dua Lipa), 마룬파이브(Maroon5), 에이바 맥스(Ava Max)를 비롯해 세계적 가수들과 함께 작업한 이력의 멜라니 폰타나(Melanie Fontana), 린드그렌(Lindgren), 몬스터즈 앤 스트레인저스 작가 마르쿠스 로맥스(Marcus Lomax) 등 유수 작가진이 손을 더해 새로운 명곡 탄생을 예감케 한다.지효는 온전한 '지효' 그 자체를 보여주는 첫 미니 앨범 'ZONE' 활동으로 전 세계 팬심을 달구고 솔로 아티스트로서 활약에 나선다.한편 트와이스 두 번째 솔로 주자 지효의 데뷔 앨범 'ZONE'과 타이틀곡 'Killin' Me Good'은 한국 시간 8월 18일(금) 오후 1시, 미국 동부시간 기준으로는 0시 발매된다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com