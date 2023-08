HK직캠｜스테이씨 아이사, 상큼함 가득… 타이틀곡 'Bubble' 직캠

그룹 스테이씨 아이사가 16일 오후 서울 청담동 일지아트홀에서 열린 세 번째 미니앨범 ‘TEENFRESH(틴프레시)’ 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.이번 앨범 'TEENFRESH'는 스테이씨만의 전매특허 틴프레시 매력을 느낄 수 있는 앨범으로 차별화된 청량함과 긍정적인 에너지를 담아냈다.타이틀곡 'Bubble(버블)'은 경쾌한 신스 베이스 사운드와 한번 들으면 잊히지 않는 중독적인 훅이 포인트인 곡으로, 나를 괴롭히는 남의 시선과 말들을 금방 사라질 거품에 빗대어 스테이씨만의 유쾌하고 긍정적인 메시지로 풀어냈다.이외에도 이번 앨범에는 'Not Like You(낫 라이크 유)', 'I Wanna Do(아이 워너 두)', 'Be Mine (비 마인)'과 ‘Bubble’의 sped Up 버전, 영어 버전까지 총 6개 트랙이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com