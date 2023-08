'보이즈 플래닛' 파생그룹 나온다…젤리피쉬 제작 '블릿'

'보이즈 플래닛' 왕즈하오, 8월 데뷔…前 엑소 레이 제작 [공식]

'보이즈 플래닛' 출신 레비(Le'v)가 오는 8월 정식 데뷔한다.소속사 크로모솜은 27일 "Mnet 서바이벌 오디션 프로그램 '보이즈플래닛' 출신 왕즈하오가 레비란 활동명으로 8월 중순 솔로 가수로 데뷔한다"고 밝혔다.레비는 지난 4월 막을 내린 엠넷 '보이즈플래닛'에 출연해 출중한 댄스 실력과 안정적인 보컬로 글로벌 K팝 팬들에게 이름을 알린 바 있다. 또한 알비더블유(RBW) 소속 히로토와 지난 6월과 7월 도쿄, 오사카에서 첫 합동 일본 팬미팅 '락 유어 하트, 저스트 두잇!(Lock your heart, Just do it!)'을 개최.해 전 회차 매진을 기록했던 바다.레비의 소속사 크로모솜은 2012년 엑소로 데뷔해 그룹 및 솔로 가수, 연기자로 활동했던 레이가 설립한 연예기획사다.소속사 측은 "레이가 지금까지 활동하면서 얻은 노하우를 바탕으로 K팝 시장에 첫발을 내딛는 레비에게 전폭적인 지원을 약속했다"고 전했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com