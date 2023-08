가수 권은비가 2일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열린 첫 번째 싱글 'The Flash(더 플래시)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 타이틀곡 'The Flash' 공연을 펼치고 있다.새 싱글 'The Flash'는 뜨거운 여름날의 열기를 잠재워줄 그만의 강렬하고 글래머러스한 사운드와 청량한 매력까지 모두 느낄 수 있는 서머 시즌 앨범이다.동명의 타이틀곡 'The Flash'는 신화적 인물인 페르세포네를 모티브로 한 팝 댄스 장르의 곡으로, 붉은빛의 석류를 삼킨 페르세포네의 이야기를 베이스로 완성된 가사는 빠져드는 서로의 감정을 숨겨진 단어들을 조합해 정답을 찾아가는 낱말 퍼즐 형식으로 구성됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com