블랙핑크, 카디비와 컬래버…글로벌 음악팬들 시선 집중

블랙핑크가 첫 정규앨범 발표를 3일 앞두고 글로벌 음악팬들이 깜짝 놀랄만한 트랙리스트를 전격 공개해 시선을 사로잡았다.YG엔터테인먼트는 29일 오전 9시 공식 블로그에 블랙핑크의 정규 1집 'THE ALBUM' 트랙리스트 포스터를 게재했다. 여기에는 타이틀곡 'Lovesick Girls'를 포함해 총 8곡에 대한 기본 정보가 담겼다.가장 먼저 눈에 띄는 트랙은 역시 타이틀곡 'Lovesick Girls'였다. 앞서 티저 영상을 통해 컨트리풍 기타 사운드와 다크하면서도 몽환적인 분위기로 팬들의 눈과 귀를 사로잡았던 이 노래는 지수와 제니가 공동 작사, 제니가 공동 작곡가로 이름을 올려 멤버들의 음악적 성장을 짐작하게 했다. 또한 4번 트랙 'Bet You Wanna'가 주목된다. 음악성과 대중성을 고루 인정받은 세계적인 여성 래퍼 카디 비와 블랙핑크의 콜라보레이션이 예고됐기 때문. 카디 비는 2018년 정규 1집 'Invasion of Privacy'로 제 61회 그래미 어워즈에서 '최우수 랩 앨범' 부문 사상 최초의 여성 수상자가 된 아티스트다. 최정상급 아티스트 카디 비와 주류 팝 시장에서 K팝 센세이션을 일으키고 있는 블랙핑크의 만남은 그 자체로 파급력이 상당할 것으로 기대된다.프로듀서 면면도 화려하다. 블랙핑크와 셀레나 고메즈의 선공개 싱글 'Ice Cream'을 탄생시킨 세계적인 프로듀서 군단 Tommy Brown과 Mr. Franks가 블랙핑크를 위해 다시 한 번 의기투합했다.블랙핑크 첫 정규앨범 'THE ALBUM'에 대한 기대감은 무한상승 중이다. 블랙핑크는 이미 상반된 콘셉트의 싱글 'How You Like That'과 'Ice Cream'을 연이어 히트 시키며 더욱 폭넓은 팬층과 음악적 스펙트럼을 확장해 팬들의 기대를 모은다. 장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com