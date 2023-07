사진=SM엔터테인먼트 제공

SM엔터테인먼트(이하 SM)의 음악이 미국 롤링스톤 선정 'K팝 역사상 가장 위대한 100곡'에서 1위를 차지함은 물론, 총 14곡이나 이름을 올렸다.롤링스톤은 지난 20일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 'The 100 Greatest Songs in the History of Korean Pop Music'을 발표했다.해당 리스트에서 1위를 차지한 곡은 소녀시대의 '지(Gee)'였다. 이 밖에도 H.O.T., S.E.S., 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 샤이니, 에프엑스, 엑소, 레드벨벳, NCT, 에스파 등 SM 소속 아티스트들의 음악이 선정돼 엔터테인먼트 기업 중 최다 곡이 랭크됐다.롤링스톤은 1위곡인 소녀시대의 '지'에 대해 "설명하기 어려운 사랑에 대한 황홀함이 대중음악을 통해 어떻게 번역될 수 있는지를 보여준다"고 호평했다. 33위에 랭크된 소녀시대의 데뷔곡 '다시 만난 세계(Into The New World)'에 대해서는 "2000년대 후반과 2010년대 초반, K팝이 글로벌한 인기를 끌던 중요한 시기에 걸그룹 서사의 문을 열었다"고 평가했다.12위에 오른 곡은 슈퍼주니어의 '쏘리 쏘리(SORRY, SORRY)'로 "귀에 계속 맴도는 노래인 '이어웜(earworm)'"이라고 소개했다. 13위 레드벨벳의 '빨간 맛(Red Flavor)'에 대해서는 "여름의 재미와 모험, 낭만의 맛이 느껴지는 곡", 16위 샤이니의 '루시퍼(Lucifer)'는 "경계를 뛰어넘는 프로듀싱과 퍼포먼스 콘셉트를 보여준 곡"이라고 전했다.이어 17위와 18위에 각각 랭크된 에프엑스와 보아의 곡에 대해 '포 월스(4 Walls)'는 "EDM 팝의 가장 진화된 형태의 곡"이라고 했고, '넘버원(No.1)'에 대해서는 "보아의 가장 상징적인 크로스오버 히트곡"이라고 설명했다.25위를 차지한 동방신기의 '주문-MIROTIC'은 "놀랍도록 매력적인 타이틀 곡"이라고 전했으며, 34위에 랭크된 엑소의 '으르렁(Growl)'에 대해서는 "그 시대 가장 짜릿한 보이 밴드의 메가 히트곡", 59위의 NCT 127 '체리밤(Cherry Bomb)'은 "K팝이 가장 야심차고 탐구적으로 만들어질 수 있도록 한 걸작"이라고 호평했다.이어 86위 태민의 '무브(MOVE)'는 "젠더리스 안무로 아이돌과 댄서들 사이에서 센세이션을 일으킨 곡", 89위 에스파의 '넥스트 레벨(Next Level)'은 "AI 아바타를 가진 최초 K팝 그룹의 중독성 있는 곡"이라고 소개했다.이 외에도 2위에 오른 H.O.T.의 '캔디(Candy)', 27위 S.E.S.의 '아임 유어 걸(I'm Your Girl)' 등 SM의 역사를 만들어 온 레전드 그룹들의 곡도 선정되어 SM의 독보적인 음악 히스토리와 위상을 다시 한번 실감케 했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com