히로토X황재민X박형근X강대현X이용준, 'RBW Trainee New ID' 결성…日 패밀리 콘서트 출격

'보이즈 플래닛'에 출연한 히로토를 중심으로 알비더블유(이하 RBW) 소속 연습생들이 팀을 결성, 일본에서 개최되는 패밀리 콘서트 무대에 선다. RBW는 20일 "올 하반기 데뷔를 목표로 보이그룹 론칭을 준비 중인 가운데, 당사 소속 연습생 5인이 'RBW Trainee New ID'를 결성하게 됐다. RBW 연습생을 대표하는 'New ID'는 데뷔에 대한 당찬 포부와 자신감을 담고 있다"고 밝혔다. RBW에 따르면 RBW Trainee New ID에는 '보이즈 플래닛'을 포함한 한중일 서바이벌 프로그램에 참여해 글로벌 팬들에게 눈도장을 찍은 히로토를 필두로 '소년판타지'에 출연한 황재민, 박형근, 강대현과 RBW 연습생으로 최근 합류한 이용준까지 총 5인으로 구성됐다. 이들은 오는 8월 19~20일 양일간 일본 도쿄 가든 시어터에서 개최되는 RBW의 패밀리 콘서트 'Over the Rainbow' 무대에 오를 예정이다. 이에 앞서 히로토는 도쿄에서 팬미팅을 개최, 1만 석 규모를 일찌감치 매진시키며 일본 내 뜨거운 화제성을 입증한 바 있어 이들이 함께 꾸밀 무대에 이목이 쏠린다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr