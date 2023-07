정호연·양조위…뉴진스 '쿨 위드 유' MV, 영화 뺨치는 클래스

그룹 뉴진스(NewJeans)의 뮤직비디오에 모델 겸 배우 정호연과 홍콩 대스타 양조위가 출연했다.뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 20일 0시(한국시간) 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 2집 '겟 업(Get Up)'의 트리플 타이틀곡 중 하나인 '쿨 위드 유(Cool With You)' 뮤직비디오 side A 버전과 '쿨 위드 유&겟 업'의 side B 버전 뮤직비디오 두 편을 공개했다.이번 뮤직비디오는 돌고래유괴단의 신우석 감독이 'OMG'와 '디토(Ditto)'에 이어 다시 한번 연출을 맡았다. 그리스 신화인 프시케와 에로스 에피소드를 현대적으로 각색했다.스페인 바르셀로나에서 촬영해 두 편으로 제작된 뮤직비디오는 내러티브 중심으로 흐른다. 에로스(정호연)가 신의 지위를 버리고 사랑을 택하는 내용을 담는다. 뉴진스는 신과 함께 하는 수호천사로 등장해 관조적으로 서사를 따라간다.정호연의 절절한 연기는 짙은 몰입감을 선사한다. 양조위는 짧은 등장에도 인상적인 눈빛과 표정 연기를 선보였다. 두 배우의 출연 자체도 놀랍지만, 그 열연이 더해져 예술적 감성이 깃든 영상미가 완성됐다.드라마틱한 뮤직비디오 내용과 함께 뉴진스가 보여주는 컨템포러리 장르의 퍼포먼스도 뮤직비디오의 백미다. '칼군무'나 킬링 포인트에 집중한 단순한 동작이 아닌, 하나의 작품 형태를 갖춰 한층 성숙해진 뉴진스의 퍼포먼스를 보여준다. 특히 마지막 장면의 핸드 안무는 멤버들의 관계성을 유니크하게 풀어내 보는 이들을 매료했다.UK Garage 리듬을 바탕으로 뉴진스만의 독특하고 매력적인 보컬도 영상에 잘 어우러졌다. 뉴진스 멤버들의 팔세토 창법이 만들어내는 절제된 음색, Garage/House 리듬의 세련된 바이브가 인상적이다. 그리고 미니 2집 '겟 업'과 동명의 인터루드 트랙이 뮤직비디오의 엔딩을 장식하며 서사를 마무리 한다.이 두 버전의 뮤직비디오는 20일 오전 8시 기준 유튜브에서 도합 조회수 422만 회를 넘었다. 트위터 실시간 트렌드에 'Cool With You', '뉴진스 뮤비', 'Get Up', 'NewJeans'가 오르는 등 뜨거운 반응을 얻고 있다.뉴진스는 선공개 싱글 '슈퍼 샤이(Super Shy)'로 이미 미국 빌보드 '글로벌 200' 2위, 빌보드 '핫 100' 66위, 스포티파이 '데일리 톱 송' 10위(현지시간 18일 기준), 영국 오피셜 '싱글 톱 100' 59위를 기록하는 등 자체 최고 순위를 연일 경신했다.총 6곡이 수록된 미니 2집 '겟 업'은 오는 21일 오후 1시에 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com