[가요소식] 뉴진스 신곡 '쿨 위드 유' 뮤직비디오 20일 공개

NCT 127, 데뷔 7주년 팬미팅 성황아이콘 김진환, 첫 솔로 음반 '블루문' 발매 ▲ 뉴진스 '쿨 위드 유'로 흥행 이어간다 = 그룹 뉴진스의 미니 2집 '겟 업'(Get Up) 타이틀곡 '쿨 위드 유'(Cool With You) 뮤직비디오가 오는 20일 하이브 레이블즈 유튜브 채널을 통해 공개된다고 소속사 어도어가 17일 밝혔다. '쿨 위드 유'의 뮤직비디오는 두 가지 버전으로 나뉘어 제작됐으며 뉴진스 특유의 상징적 메시지와 은유가 표현됐다. 앞서 공개한 '슈퍼 샤이', 'ETA'와 함께 이번 음반의 트리플 타이틀 곡 중 하나인 '쿨 위드 유'는 UK 개러지 리듬을 바탕으로 멤버들의 음색이 돋보이는 곡이다. ▲ NCT 127 데뷔 7주년 팬미팅…1만석 매진= 그룹 NCT 127이 지난 16일 서울 잠실실내체육관에서 데뷔 7주년 기념 팬미팅 '원스 어폰 어 줄라이'를 열었다. 시야제한석을 포함해 전석 매진을 기록한 이번 팬미팅에는 1만1천여명의 관객이 동원됐다. NCT 127은 히트곡 '영웅'을 비롯해 '지금 우리', '앤젤', '리플레이' 등의 무대를 선보였다. ▲ 아이콘 김진환, 첫 솔로 데뷔 = 그룹 아이콘의 김진환이 오는 18일 첫 솔로 음반 '블루문'(BLUE MOON)을 발매한다. 이번 음반에는 동명의 타이틀곡 '블루문'을 포함해 수록곡 5곡이 담겼다. /연합뉴스