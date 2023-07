[똑소리 코딩스쿨] 구구단을 외자 ❷

지난 시간에는 for 반복문으로 구구단 중 1개를 빠르게 출력하는 방법을 배웠습니다. 오늘은 반복문을 두 번 이용해 2단부터 9단까지 구구단 전체를 출력하는 법을 알아봅시다. 2단부터 9단까지의 코드를 먼저 살펴볼게요. 비슷한 코드가 반복되는 게 보이나요? 바뀌는 부분과 바뀌지 않는 부분을 구분하며 자세히 관찰해 보세요.❶ 노란색으로 표시된 부분은 2단부터 9단까지 바뀌지 않고 똑같이 반복되고 있습니다.❷ 주황색으로 표시된 부분은 각 단에서 2부터 9까지 1씩 늘어나면서 비슷하게 반복되고 있습니다.코드가 거의 다 반복되죠? 그런데도 2단부터 9단까지 출력하기 위해 비슷한 코드를 총 8번(2줄×8번=16줄) 쓴다면 너무 비효율적일 거예요. IDLE을 켜고 코드 네 줄로 구구단 전체를 출력해 봅시다.코드 해설•for a in range(2, 10) 변수 a에 2부터 9까지의 수가 차례로 들어가며 반복문이 실행됩니다.•for b in range(1, 10): print(a, ‘×’, b, ‘=’, a*b) 변수 a를 기준으로 하는 바깥쪽 반복문이 한 바퀴를 도는 동안 변수 b를 기준으로 하는 안쪽 반복문은 모든 반복을 실행하게 됩니다. 예를 들면 a에 2가 담겨 있는 동안, b에는 1부터 9까지의 수가 모두 들어가게 됩니다.•print(‘-’*10) 변수 b를 기준으로 하는 안쪽 반복문이 모두 끝나면 구분선을 출력합니다. 우리는 방금 반복문을 반복시키는 2중 반복문을 배웠답니다. 이처럼 16줄 이상의 코드를 단 네 줄로 깔끔하게 바꾸는 일은 코드의 세계에서 매우 중요합니다. 코드는 짧지만 조금 어렵게 느껴졌을 수도 있겠네요. 오늘 배운 내용을 다양한 데이터로 바꿔 보며 스스로 복습해 보세요. 다음 시간에 만나요!