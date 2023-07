그룹 싸이커스 /사진=KQ 제공

그룹 싸이커스(xikers)가 여름향 가득한 콘셉트 포스터로 컴백 기대감을 고조시켰다.싸이커스는 지난 11일부터 공식 SNS를 통해 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이(HOUSE OF TRICKY : HOW TO PLAY)'의 하이커(HIKER) 버전 개인 콘셉트 포스터를 공개했다.사진 속 민재는 컬러풀한 상의를 착용한 채 비스듬히 앉아 카메라를 응시했고, 들판에 누운 준민은 비눗방울을 날리며 청량한 분위기를 자아낸 가운데 수민은 파격적인 헤어 변신을 통해 새로운 모습을 선보였다.이어 포근한 미소로 훈훈한 비주얼을 자랑한 진식과 볼캡을 착용하고 버블건을 든 현우가 밝은 매력을 발산하는가 하면 핑크 헤어의 세은은 신비로운 눈빛과 표정으로 팬들을 설레게 했다.유준은 글리터로 포인트를 주며 시선을 끌었으며, 스케이트보드를 베고 누운 헌터는 활짝 웃으며 기분 좋은 에너지를 뿜어냈다. 마지막으로 예찬은 파스텔 톤의 풍선들 사이에서 카메라를 바라보며 또렷한 이목구비로 눈길을 끌었다.이렇듯 싸이커스는 다채로운 착장을 완벽하게 소화한 것은 물론 비즈로 만든 액세서리로 포인트를 주는 등 감각적인 스타일링을 선보이며 팬들의 마음을 저격했다. 특히 이번 '하이커' 버전 콘셉트 포스터는 싸이커스의 자유로움과 여유가 넘치는 젊은 에너지를 담아냄과 동시에 멤버들의 업그레이드된 비주얼과 매력으로 컴백 기대감을 한층 더 끌어올렸다.싸이커스의 미니 2집 '하우스 오브 트리키 : 하우 투 플레이'는 오는 8월 2일 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com