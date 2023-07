윤서빈 /사진=피스엔젤스컴퍼니 제공

윤서빈이 완벽한 비주얼로 시선을 사로잡았다.최근 윤서빈의 소속사 피스엔젤스컴퍼니는 공식 SNS를 통해 오는 7월 26일 발매되는 신곡 '파도쳐(LOVE IS LIKE A WAVE)'의 1차 콘셉트 포토를 순차적으로 공개했다.세 차례에 걸쳐 공개된 1차 콘셉트 포토 속 윤서빈은 이국적인 비주얼이 물씬 느껴지는 유니크한 스타일링으로 눈길을 끌었다.7일 공개된 콘셉트 포토에서는 90년대 미국 LA의 모습을 연상시키는 장소에서 올드스쿨 바이브를 담은 듯한 개성 있는 스타일링으로 다양한 포즈와 어딘가를 응시하는 듯한 노련한 시선 처리 그리고 화려한 배경에 가려지지 않는 완성형 비주얼을 자랑했다.9일에 공개된 콘셉트 포토에서는 미국 LA의 뜨거운 햇살을 배경으로 광활하게 펼쳐진 도로와 사막 그리고 웅장한 산을 배경으로 싱그럽고 청량한 분위기를 연출, 탄탄한 피지컬이 돋보이는 남성미를 과시해 팬심을 홀렸다.마지막으로 11일에 공개된 콘셉트 포토에서는 마치 하이틴 영화를 보는 듯한 캐주얼한 스트릿 패션으로 철조망에 기댄 모습부터 보드를 들고 있는 모습까지 자유분방한 분위기를 연출해 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 더욱 높였다.이번 앨범은 지난 3월 공개한 '풀 오브 유(full of you)'에 이어 4개월 만에 발매되는 윤서빈의 신보로, '파도쳐(LOVE IS LIKE A WAVE)'라는 제목에 맞게 한여름의 무더위를 날려버릴 시원한 모습으로 돌아올지 관심이 모인다.윤서빈의 새 디지털 싱글 '파도쳐'는 오는 26일 오후 6시 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com