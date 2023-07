미래소년, 미니 5집 단체 티저 이미지 공개…일곱 소년의 완벽한 비주얼 시너지

미래소년(MIRAE)이 자유분방한 소년미를 담은 신보 티저 이미지를 공개했다. 소속사 측은 11일 “미래소년이 지난 10일 공식 SNS에 미니 5집 'Boys will be Boys'(보이즈 윌 비 보이즈)의 'MVP' 버전 단체 및 유닛 티저 이미지를 업로드했다”고 밝혔다. 공개된 사진 속 미래소년은 스포티한 캐주얼 룩과 운동화를 착용하고 여유롭게 포즈를 취하고 있다. 자유분방한 분위기 속에 일곱 멤버는 스케이트보드, 농구공, 킥보드 등의 소재를 활용해 힙한 매력을 자아냈다. 특히, 완벽한 비주얼 시너지를 자랑하는 미래소년의 돈독한 팀워크가 눈길을 끈다. 소속사 측에 따르면 미래소년의 미니 5집 'Boys will be Boys'는 전작 'Ourturn'(아워턴)을 잇는 '소년' 시리즈의 연장선이다. 일곱 멤버는 신보에 소년 본연의 모습을 담아내며 한층 업그레이드된 '코스믹 청량' 콘셉트를 선보인다. 미래소년만의 경쾌한 에너지를 담아낸 타이틀곡 'JUMP!'로 가요계를 향한 강렬한 '점프 슛'을 날릴 전망이다. 한편, 미래소년은 오는 19일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 5집 'Boys will be Boys'를 발매한다. 같은 날 오후 8시에는 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관에서 컴백 쇼케이스 'BwbB'를 개최하고 팬들과 만난다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr