뉴진스, 금발로 파격 변신…컴백 기대감 UP

그룹 뉴진스(NewJeans)가 확 달라진 비주얼을 예고했다.뉴진스(민지, 하니, 다니엘, 해린, 혜인)는 27일 0시 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 2집 '겟 업(Get Up)'의 수록곡 'ASAP' 뮤직비디오 티저를 공개했다.앞서 빠른 비트가 인상적인 타이틀곡 'ETA' 티저를 통해 전 세계 팬들의 기대감을 한껏 끌어올린 뉴진스는 'ASAP' 뮤직비디오 티저에서 파격적인 금발로 변신했다.영상은 어두운 숲속에서 누군가를 찾는 장면으로 시작한다. 이내 뉴진스 멤버들의 비주얼 향연이 펼쳐진다. 이들은 미스테리한 분위기가 감도는 숲에서 하늘하늘한 흰 의상에 금발로 신비한 매력을 발산했다. 흑발의 뉴진스도 등장한다. 뉴진스는 물속을 유영하며 몽환적인 장면을 완성했다. 흐트러짐 없는 멤버들의 비주얼은 물론, 금발과 흑발의 상반된 이미지가 팬들의 마음을 설레게했다. 감각적인 영상과 함께 'ASAP'의 멜로디와 가사도 살짝 공개됐다. 리드미컬한 신스 사운드가 몽환적인 분위기를 배가시켰고, 영상 말미에 'ASAP baby Hurry up don't be lazy'를 흥얼거리는 뉴진스의 음색이 돋보인다. 소속사 어도어는 'ASAP'에 대해 "유로팝 사운드를 바탕으로 귀엽고 톡톡 튀는 가사가 특색있게 다가오는 곡"이라며 "앨범의 마지막 여운과 다음 만남을 기약하는 트랙"이라고 소개했다. 또 "'ASAP' 뮤직비디오는 버니즈와의 특별한 이야기를 담고 있다"고 덧붙였다.뉴진스는 지금까지 공개된 두 개의 뮤직비디오 티저만으로 모두가 반할 비트와 비주얼을 제대로 보여주며 또 한 번 신드롬을 예고했다.뉴진스의 다채롭고 독특한 음악적 성취를 확인할 수 있는 미니 2집 '겟 업'은 내달 21일 공개된다. 트리플 타이틀곡 '슈퍼 샤이(Super Shy)', 'ETA', '쿨 위드 유(Cool With You)'를 비롯해 '뉴 진스(New Jeans)', '겟 업', 'ASAP'이 수록됐다. 이 중 '슈퍼 샤이'와 '뉴 진스'는 내달 7일 선공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com