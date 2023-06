피원하모니, 비상 위한 준비물은 자신감…"JUMP!" [신곡in가요]

그룹 피원하모니(P1Harmony)가 자신감 넘치는 에너지로 더 높은 곳을 향한 도약에 나선다.피원하모니는 8일 오후 6시 여섯 번째 미니앨범 '하모니 : 올 인(HARMONY : ALL IN)'을 발매했다.'하모니 : 올 인'은 조화로운 세상을 위해 모든 것을 바치는 피원하모니의 의지를 담고 있다. '부조화(DISHAPRMONY)' 3부작 시리즈에 이은 '조화' 시리즈의 마지막을 장식하는 앨범으로, 필수불가결한 존재인 물을 통해 조화로운 세계를 완성하는 모습을 그렸다.앨범에는 타이틀곡 '점프(JUMP)'를 비롯해 피아노 리프가 인상적인 힙합곡 '러브 미 포 미(Love Me For Me)', 힙합 느낌의 신스 사운드와 808 베이스 리프 구성이 매력적인 '뉴 클래식(New Classic)', 몽환적인 신스 사운드에 다채로운 보컬이 조화를 이루는 '모어 댄 워드스(More Than Words)', 팝 댄스곡 '하트비트 드럼(Heartbeat Drum)', 슬로우 템포의 R&B 장르 '아이 엠 유(I Am You)'까지 총 여섯 곡이 수록됐다.타이틀곡 '점프(JUMP)'는 힙합 베이스의 사운드로 진행되는 얼터너티브 팝 장르의 댄스곡이다. 유니크한 랩 구성과 8비트로 반전되는 후렴 트랙이 만나 색다른 분위기를 선사한다.오 기분이 두 배로 좋아 올라가 막 무대로 Everest에서 Ski ski 타듯이 미끄러져도 여긴 Trampoline 알잖아 난 안 죽어 Your life is simple 시작해 봐 망설이다간 재미없게 Game over over One, two, three, fourJUMP Da ra ri da ra 내 느낌대로 Go Dumb Da ra ri da ra Just put your hands up JUMP Da ra ri da ra 내 리듬 따라 Go 고민하고 망설이기보다는 지금 이 감정을 즐기며 함께 더 높이 점프해 올라가자는 메시지는 피원하모니의 강력한 에너지와 만나 시너지가 극대화된다. 자유분방한 퍼포먼스를 선보이지만 피원하모니 특유의 묵직한 무게감은 살아있다. 그렇기의 이들의 외침은 마냥 밝고 청량한 것이 아닌, 단단한 자신감으로 느껴진다. 콘셉트에 대한 높은 이해도와 소화력이 놀랍다.중독성 있는 후렴구는 계속 귀에 맴돈다. 퍼포먼스를 소화하는 멤버들에게서는 여유가 느껴진다. 2020년에 데뷔해 특히 미국 시장에서 꾸준히 활동하며 실력을 쌓고 있는 피원하모니의 성장을 비로소 체감할 수 있는 '점프'다. 딥하고 어두운 이미지로 팀을 기억하고 있는 이들에게도 신선한 매력을 선사할 수 있는 컴백이 될 것으로 보인다. 가사와 피원하모니의 서사가 일치하니 흥미롭다. 이들이 그리는 더 높은 곳, 그 목적지에 대한 기대감이 한층 커진다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com