그룹 트와이스 유닛 미사모 /사진=JYP엔터테인먼트 제공

그룹 트와이스 첫 유닛 미사모(MISAMO)가 3인 3색 환상 시너지를 예고했다.미사모는 7월 26일 미니 1집 '마스터피스(Masterpiece)' 정식 발매에 앞서 16일 0시 3번 트랙 '마시멜로우' 음원과 뮤직비디오를 미리 공개하고 분위기를 고조시켰다.미사모는 JYP엔터테인먼트가 선보이는 트와이스 최초 유닛으로, 미나·사나·모모로 결성됐다.'마시멜로우'는 감미로운 사운드 위 힙합 요소가 가미된 곡으로 미사모의 매력적 음색을 만나볼 수 있다. '나다움'을 찾고 스스로를 사랑하자는 메시지를 담은 가사가 팬들에게 긍정적 에너지를 불어넣는다. 뮤직비디오에는 미나·사나·모모가 각각 파트 타이머, 인플루언서, 댄서와 인턴으로 변신해 무료한 일상을 반짝거리는 시간으로 뒤바꾸는 모습이 담겼다.앞서 공개된 미니 1집 재킷 이미지 속 유화 작품 주인공 같은 우아함과는 또 다른 귀엽고 사랑스러운 매력이 신보에 대한 기대감을 높인다.미사모 일본 데뷔 앨범은 타이틀곡 '두 낫 터치(Do not touch)'를 비롯해 '비하인드 더 커튼(Behind The Curtain)', '마시멜로우', '퍼니 발렌타인(Funny Valentine)', '잇츠 낫 이지 포 유(It's not easy for you)', '리와인드 유(Rewind you)', '부케(Bouquet)'까지 총 7곡이 수록됐다.K팝 대표 프로듀서 박진영이 타이틀곡 '두 낫 터치' 작사를 맡았고 세 멤버도 4번 트랙 '퍼니 발렌타인', 5번 트랙 '잇츠 낫 이지 포 유', 6번 트랙 '리와인드 유' 노랫말을 완성해 특별한 감성을 녹여냈다.미사모는 7월 22~23일 일본 오사카 인텍스 오사카 제5전시장, 7월 25~27일 도쿄 피아 아레나 MM에서 미니 1집 발매 쇼케이스를 개최한다.지난 5월 트와이스로서 오사카 얀마 스타디움 나가이, 도쿄 아지노모토 스타디움에서 다섯 번째 월드투어 '레디 투 비(READY TO BE)' 일환 일본 단독 콘서트를 열고 'K팝 걸그룹 최초' 일본 스타디움 공연 기록을 세운 이들이 첫 유닛 활동으로 현지 인기 열풍에 화력을 더할 예정이다.한편 트와이스는 규모와 크기를 넓힌 전 세계 22개 지역 36회 역대급 스케일의 월드투어를 전개 중이다. 지난 10일(현지시간) 미주 투어의 포문을 연 미국 로스앤젤레스 공연을 통해 여성 그룹 최초 소파이 스타디움 공연 및 매진을 달성했고 5만 명에 달하는 관객들과 잊을 수 없는 추억을 쌓았다.계속해 오클랜드, 시애틀, 댈러스, 휴스턴, 시카고, 캐나다 토론토, 미국 뉴욕, 애틀랜타, 9월 싱가포르, 영국 런던, 프랑스 파리, 독일 베를린, 태국 방콕, 필리핀 불라칸에서 공연 열기를 이어간 후 12월에는 일본 나고야와 후쿠오카에서 총 4회 돔투어를 전개한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com