커맨더맨, '얼레리꼴레리' 라이브 보니…'완성형 신인' 맞네

그룹 커맨더맨(CMDM)이 완성형 신인다운 존재감을 뽐냈다.커맨더맨(병훈, 현하, 준형, 희주, 노율, 승호)은 16일 오후 '심플리케이팝'에서 데뷔 싱글 '백 투 더 퓨처(BACK TO THE FUTURE)'의 타이틀곡 '얼레리꼴레리(Already go ready)' 무대를 꾸몄다.이날 커맨더맨은 화이트 셔츠와 블랙진 패션으로 세련되면서도 스타일리한 매력을 발산했다. 커맨더맨만의 칼각 퍼포먼스와 압도적인 시너지로 시선을 사로잡은 데 이어 흔들림 없는 라이브 실력으로 감탄을 자아냈다.특히 청량하면서도 유려한 춤선과 다양한 표정 연기로 보는 재미를 더욱 배가시킴은 물론, 여름 오후를 시원하게 물들였다.커맨더맨의 '얼레리꼴레리'는 펑키한 베이스라인을 중심으로 기타와 함께 강조된 테마 위 중독성 강한 멜로디가 매력적인 일렉트로닉 댄스 장르의 곡으로, 리스너들의 플레이리스트를 채우고 있다.커맨더맨은 탁월한 음악 역량을 갖춘 그룹으로 데뷔 이후 다채롭게 활약하고 있다. 오는 7월 일본 도쿄 K-SQUARE에서 첫 일본 공연 '올레디 고 레디(ALREADY GO READY)'를 개최한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com