용감한 형제 '♡' 받은 다크비, 본격 '피크타임'을 향해 [종합]

[포토] 다크비 해리준, '부드러운 미소에 팬들 심쿵'

그룹 다크비(DKB) 해리준이 14일 오후 서울 서교동 신한pLay 스퀘어에서 열린 여섯 번째 미니앨범 'I Need Love(아니 니드 러브)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.타이틀곡 ‘I Need Love’는 사랑과 위로를 주제로 한 따듯한 노랫말과 경쾌한 신스 사운드가 어우러진 청량한 분위기의 곡이다.이번 앨범에는 타이틀곡 'I Need Love'를 포함해 'More than 100 reasons(모어 댄 원헌드레드 리즌스)', 'Feeling(필링)', '1 on 1(원 온 원)' 등이 포함됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com