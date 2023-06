위아이, 미니 6집 트랙리스트 공개…타이틀곡은 '질주(OVERDRIVE)'

위아이(WEi)의 미니 6집 트랙리스트가 베일을 벗었다. 소속사 측은 12일 “위아이가 지난 11일 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 'Love Pt.3 : Eternally'의 트랙리스트를 공개했다”고 밝혔다. 저녁 노을과 여유로운 해변의 분위기를 담아낸 트랙리스트 이미지에 따르면 이번 앨범에는 타이틀곡 '질주(OVERDRIVE)'를 비롯해 'Be alright (chillin')', 'Thriller', '너의 행성 (All Day With You)', '하루 끝에 (End of The Day)'까지 총 다섯 개 트랙이 수록된다. 소속사 측에 따르면 타이틀곡 '질주(OVERDRIVE)'에는 BTS RM의 'Still Life' 작사·작곡, NCT DREAM의 '맛 (Hot Sauce)' 작곡에 참여한 Ninos Hanna, 르세라핌의 'Antifragile' 작사·작곡, 엔하이픈의 'Blessed-Cursed' 작사에 참여한 Ronni Icon, Mnet '보이즈 플래닛' Overdose팀의 'Over Me'를 프로듀싱한 팀 HIGHBRID가 작가진으로 이름을 올려 완성도를 높였다. 멤버 장대현 또한 곡 작업에 참여해 한층 탄탄해진 음악적 역량으로 불안한 청춘에 대한 위로를 그려냈다. 이밖에도 'Be alright (chillin')' 트랙에는 위아이와 오랜 시간 합을 맞춘 MosPick이, 'Thriller'에는 프로듀싱팀 CIELOGROOVE와 그룹 TAN의 멤버 JOOAN이 작사?작곡에 참여해 사랑에 대한 다양한 감성을 녹여냈다. '너의 행성 (All Day With You)' 트랙은 'I'm in love'의 라디(Ra.D)와 프로듀싱팀 MonoTree가 각각 작곡과 작사·작곡·편곡을, '하루 끝에 (End of The Day)'는 비투비의 임현식이 작사·작곡·편곡을 맡아 위아이만의 감성에 힘을 보탰다. 위아이의 'Love Pt.3 : Eternally'는 일명 'Love' 시리즈의 대미를 장식하는 앨범으로 무더위도 잊게 할 여름의 낭만으로 가득 채워졌다. 위아이는 대체 불가한 청량함으로 영원한 사랑의 다짐을 다섯 개의 트랙에 녹여냈다. 이에 앞서 위아이는 'Faith in love B' 버전의 콘셉트 포토도 함께 공개하며 독보적인 청량 색채를 또 한번 증명하며, 활력 넘치는 무드로 글로벌 팬들의 여름에 생기를 불어넣었다. 이에 컴백과 함께 베일을 벗을 무대 위 음악과 퍼포먼스에 대한 뜨거운 관심이 모아지고 있다. 소속사 측은 “위아이는 최근 성료한 두 번째 월드투어 'WEi 2ND WORLD TOUR '을 통해 쌓아 올린 탄탄한 음악적 역량을 기반으로 팬들에게 영원한 사랑을 약속할 계획이다”고 전했다. 한편 위아이는 오는 28일 2023 쇼콘 'Eternal Sunshine(이터널 선샤인)'을 개최하고, 29일 오후 6시 전 온라인 음원사이트를 통해 미니 6집 'Love Pt.3 : Eternally'를 발매한다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr