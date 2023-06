더뉴식스 "천준혁과 꾸준히 연락, 서로 버팀목 되어주기로"

[포토] 더뉴식스(TNX), '팬들에게 보내는 하트~'

그룹 더뉴식스(TNX)가 7일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열린 미니 3집 앨범 'BOYHOOD'(보이후드) 발매 기념 쇼케이스에서 포토타임을 갖고 있다.'BOYHOOD'는 서로 다른 배경과 지역에서 각자의 삶을 살아가던 여섯 명의 소년들이 같은 꿈과 목표를 위해 모여 하나의 팀을 이루고, 서로 의지하며 함께 성장해가는 서사를 담은 앨범이다.이번 앨범에는 타이틀곡 'Kick It 4 Now'를 비롯해 미니멀한 트랙 위에 통통 튀는 신스 악기와 808 드럼이 어우러진 'By You', 독특한 플럭 신스와 몽환적인 분위기로 시작되는 'Good Day', 멤버 은휘의 자작곡인 '최애 (My Bias)', 감성 보컬이 매력적인 '1000 Miles'와 원곡과 다른 매력을 감상할 수 있는 'Kick It 4 Now' 영어 버전까지 총 6곡이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com