피프티 피프티 '큐피드' 빌보드 싱글 11주 연속 진입

BTS 슈가·지민·진 빌보드 세부 차트 대거 포진 걸그룹 피프티 피프티의 히트곡 '큐피드'(CUPID)가 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에 11주 연속 진입했다. 6일(현지시간) 공개된 최신 차트에 따르면 '큐피드'는 전주보다 세 계단 하락한 23위를 기록했다. K팝 걸그룹 노래 가운데 '핫 100' 차트에서 10주 이상 머문 곡은 '큐피드'가 최초다. '큐피드'는 '글로벌 200'에서는 전주와 마찬가지로 3위, '글로벌'(미국 제외)에서는 전주보다 한 계단 하락한 2위를 기록했다. 그룹 방탄소년단(BTS)의 지민은 3월 발표한 '라이크 크레이지'(Like Crazy)로 '글로벌 200' 66위, '글로벌'(미국 제외) 45위를 각각 차지했다. 지민이 참여한 영화 '분노의 질주 : 라이드 오어 다이' OST '앤젤 파트 1'(Angel Pt. 1)은 '랩 디지털 송 세일즈' 7위, '알앤비(R&B)/힙합 디지털 송 세일즈' 31위, '글로벌'(미국 제외) 31위, '글로벌 200' 45위에 올랐다. 복무 중인 맏형 진은 지난해 10월 발표한 첫 솔로 싱글 '디 애스트로넛'(The Astronaut)으로 '월드 디지털 송 세일즈' 3위로 재진입했다. 이 밖에 '톱 앨범 세일즈'에서는 슈가의 'D-데이'(D-DAY) 17위, 지민의 '페이스'(FACE) 35위, 방탄소년단 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)이 62위로 각각 집계됐다. '톱 커런트 앨범'에서는 'D-데이' 16위, '페이스' 25위였다. '월드 앨범'에서는 'D-데이' 6위, '페이스' 8위, 방탄소년단 앤솔러지(선집) 음반 '프루프'(Proof) 10위, '맵 오브 더 솔 : 7' 11위, 리패키지 음반 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 13위로 각각 집계됐다. /연합뉴스