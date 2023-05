드디어 샤이니 콘서트 본다…내달 KSPO DOME서 3일간 개최

키X태연, 초가을 이별 감성 불러온 보컬 케미 '헤이트 댓' [신곡in가요]

그룹 샤이니 키와 소녀시대 태연이 환상의 보컬 케미스트리를 선사했다.키는 30일 오후 6시 신곡 '헤이트 댓(Hate that…)'을 공개했다.키의 솔로 컴백은 지난 2019년 3월 발매한 리패키지 앨범 '아이 워너 비(I Wanna Be)' 이후 약 2년 반 만이다. 샤이니로 데뷔한 지 10년 만인 2018년 솔로로 데뷔한 키는 같은 해 첫 번째 정규앨범까지 발매하며 솔로로 두각을 드러냈다.지난 3월 샤이니 완전체 컴백에서도 키는 한층 개성 있고 또렷해진 보컬로 팀이 지닌 매력을 극대화하는 데 큰 역할을 했다. 날렵하고 맑은 키의 음색에 그가 솔로로 보여줄 모습에도 큰 기대가 쏠렸다.신곡 '헤이트 댓'은 센티멘털한 기타 선율과 세련된 리듬감이 돋보이는 알앤비 장르의 곡으로, 독백 형식의 가사에는 이별 후 상대가 자신을 잊은 채 잘 지내지 않길 바라는 마음을 솔직하게 담았다.이별도 완벽해끝까지 너답게And I hate that I hate that you're happy without meAnd I pray and I pray 나만큼 아파하길 Baby혼자 무너져가는 이별이 실감나And I hate that I hate that you're happy without meAnd I pray and I pray 나보다 후회하길나를 사랑했었다면I just hate that you're happy이별 감성으로 가득 채워진 가사에 어우러진 키의 섬세한 가창력과 애절한 표현력을 한껏 느껴볼 수 있다. 뮤직비디오는 이별을 주제로 한 가사에 맞춰 서로 다른 공간감이 느껴지는 장면들로 구성돼 곡의 분위기를 한층 살려낸다.특히 평소 각별한 사이를 자랑하며 '남매 케미'를 선보여왔던 태연과의 완벽한 호흡이 몰입감을 높인다. 부드럽고 유연하게 전개되는 멜로디에 얹혀진 두 사람의 감각적이고 감성적인 보컬이 편안하게 귀에 들어온다. 깨끗하게 꽂히는 이들의 목소리는 닮은 듯하지만 미묘하게 다른 분위기를 만들어낸다. 초가을의 쓸쓸한 낭만을 일찍 만나게 해주는 '헤이트 댓'이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com