보이넥스트도어 "지코, 말보다 행동으로 보여줘…현장엔 안 와"

[포토] 보이넥스트도어, '멋진 퍼포먼스에 시선강탈'

그룹 보이넥스트도어(BOYNEXRDOOR)가 30일 오후 서울 한남동 블루스퀘어에서 열린 데뷔 싱글 'WHO!(후!)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 공연을 펼치고 있다.보이넥스트도어는 하이브 산하 KOZ엔터테인먼트가 론칭하는 첫 보이그룹니다. 성호, 리우, 명재현, 태산, 이한, 운학으로 구성된 보이넥스트도어는 '옆집 소년들'처럼 꾸밈없고 편안하게 다가가고 싶은 마음을 담아 일상의 다양한 감정을 자유롭고 솔직하게 표현한다. 데뷔 싱글 'WHO!'는 처음으로 순수한 설렘을 느끼고, 혼란을 겪고, 진심을 고백하는 '사랑의 모든 순간'을 담았다. 앨범에는 '돌아버리겠다', 'One and Only', 'Serenade' 등 총 3곡이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com