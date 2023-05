'새 출발' 츄, 루엘 내한 공연 깜짝 등장…'꽃길 행보' 예고

새 소속사에 둥지를 튼 가수 츄(Chuu)가 꽃길 행보를 시작했다.17일 소속사 ATRP는 "츄가 지난 16일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 개최된 호주의 싱어송라이터 루엘(Ruel)의 내한 공연에 게스트로 참여했다"고 밝혔다.이날 츄는 루엘이 '시팅 인 트래픽(sitting in traffic)'을 부르던 중 깜짝 등장했다. 츄는 나지막하고도 청초한 보이스로 루엘과 아름다운 하모니를 이루며 뜨거운 감동을 선사했다.루엘은 2017년 14살의 나이에 싱글 '돈 텔 미(Don't tell me)'를 내고 독보적인 음색과 가창력으로 주목받은 싱어송라이터다. 2018년 발표한 미니 음반 '레디(Ready)'의 수록곡 '데이즈드 앤드 컨퓨즈드(Dazed and Confused)'로 호주 '아리아(ARIA) 뮤직 어워드'에서 최연소로 신인상을 받기도 했다. ‘패인킬러', '페이스 투 페이스' 등으로 국내에서도 인기를 끌었다.츄는 지난달 10일 신생 기획사 ATRP와 전속 계약 소식을 전했다. ATRP는 김진미 대표를 주축으로 설립된 신생 엔터테인먼트사다. 김진미 대표는 WM엔터테인먼트 재직 당시 B1A4와 오마이걸, 온앤오프를 직접 발굴하고 A&R과 기획 제작 총괄을 담당하며 '중소돌'의 신화를 이끈 입지전적인 인물이다. 한편 츄는 17일 오후 10시 30분에 방송되는 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연할 예정이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com