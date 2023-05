그룹 CIX /사진=C9엔터테인먼트 제공

그룹 CIX가 타이틀곡 '세이브 미, 킬 미(Save me, Kill me)'로 컴백한다.CIX(BX, 승훈, 배진영, 용희, 현석)는 16일 0시 공식 SNS에 여섯 번째 EP '오케이 에피소드 2 : 아임 오케이(OK Episode 2 : I'm OK)'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.이번 앨범에는 타이틀곡 '세이브 미, 킬 미'를 비롯해 '백 투 라이프(Back to life)', '커튼 콜(Curtain Call)', '컬러(Color)'까지 총 4곡이 수록된다.타이틀곡명 '세이브 미, 킬 미'는 CIX의 두 번째 월드투어명이다. 지난해 연말부터 올해 4월까지 미주·아시아·유럽의 총 18개 도시를 순회하는 월드투어를 성공적으로 이끈 CIX가 동명의 타이틀곡으로 돌아오는 것. CIX의 한층 짙어진 음악성과 성장한 역량이 기대된다.특히 'OK' 시리즈의 연작 앨범으로 정규 1집 '오케이 프롤로그 : 비 오케이(OK Prologue : Be OK)', 다섯 번째 EP '오케이 에피소드 1 : 오케이 낫(OK Episode 1 : OK Not)'을 작업한 김창락(AIMING)·김수빈(AIMING)·JIMMY CLAESON·김동영·danke(lalala studio) 등 프로듀서진이 이번 타이틀곡에도 참여해 완성도를 높였다.CIX의 새로운 청춘 에피소드를 만날 수 있는 여섯 번째 EP '오케이 에피소드 2 : 아임 오케이'는 오는 29일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com