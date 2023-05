'24일 컴백' 드림캐쳐, 타이틀곡은 '본보야지'

그룹 드림캐쳐(DREAMCATCHER)가 '본보야지(BONVOYAGE)'로 컴백한다.드림캐쳐(지유, 수아, 시연, 한동, 유현, 다미, 가현)는 지난 15일 오후 공식 SNS 채널을 통해 여덟 번째 미니앨범 '아포칼립스 : 프롬 어스(Apocalypse : From us)'의 트랙리스트를 공개했다.이번 앨범에는 프랑스어로 '여행 잘 다녀와'라는 인사를 뜻하는 타이틀 '본보야지(BONVOYAGE)'를 비롯해 '인트로 : 프롬 어스(Intro : From us)', '데미안(DEMIAN)', '프로포즈(Propose)', '투유(To. You)'까지 총 다섯 개의 트랙이 수록된다.이뿐만 아니라 오랜 시간 드림캐쳐와 합을 맞춰온 프로듀서 올라운더(Ollounder)가 전곡 지원사격에 나서 또 한번의 시너지를 예고하고 있는가 하면, 강렬한 록 사운드가 기반된 음악으로 보여줄 그룹 색 역시 기대를 모으고 있다.약 7개월 만에 컴백을 알린 드림캐쳐는 미니 8집으로 세계관의 피날레를 장식한다. 전작 타이틀이었던 '메종(MAISON)'과 '비전(VISION)'으로 지구에 대한 위기의 메시지를 전달했던 이들은 이번 신보를 통해 인간의 감정을 풀어낸 희로애락을 노래하며 아포칼립스 3부작을 마무리할 계획이다.드림캐쳐의 '아포칼립스 : 프롬 어스'는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com