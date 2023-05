'5년차' 베리베리 "팀워크 비결? 식사 중에 핸드폰 안 봐요" [인터뷰②]

그룹 베리베리가 팀워크 비결을 밝혔다.베리베리는 16일 오후 6시 일곱 번째 미니앨범 '리미널리티 - EP.드림(Liminality - EP. DREAM)'을 발매한다.베리베리는 최근 진행한 인터뷰에서 컴백 준비 기간이 짧았고, 새로운 스타일의 음악에 도전하는 등 어려움이 있었지만 그간 활동하며 다져온 팀워크 덕에 완성도 높은 앨범을 만들 수 있었다고 밝혔다.어느덧 5년차가 된 이들은 준비 과정을 떠올리며 "합이 좋아졌기 때문에 할 수 있었던 작업"이라고 털어놨다.동헌은 "예전이었다면 이런 안무가 나왔을 때 굉장히 불안했을 것 같다. 후렴구 등을 교체하는 상황이 오면서 우리가 생각한 것보다 더 늦게 안무가 픽스됐다. 멤버들과 '옛날 같았으면 이렇게 못했을 텐데 이제는 이 정도 시간으로도 만족할 만한 결과물을 만드는 게 자랑스럽다'는 이야기를 했다"며 웃었다.실제로 인터뷰 내내 환상의 '티키타카'를 선보이는 멤버들의 모습이 수차례 웃음을 유발했다. 남다른 팀워크의 비결이 무엇이냐는 물음에 연호는 "요즘 거의 매일 식사를 같이 하는데 밥 먹을 때는 핸드폰을 보지 않기로 했다. 서로 대화한다"고 답했다.이어 "아침에 굿모닝 인사도 꼭 한다. 그런 게 굉장히 팀워크에 도움이 되는 것 같다"고 덧붙였다.강민은 "멤버들이 다 젊게 산다. 나이 차이가 나긴 하는데 유튜브 보다가 재밌을 것 같은 게임을 발견하면 밤새 도전한다. 젊게 사는 게 학생 같다. (이런 게) 서로 친근하게 얘기할 수 있는 원동력이 됐던 것 같다"고 말했다.이를 듣고 있던 동헌은 "각자 친구가 많이 없는 것도 잘 지낼 수 있는 요인이지 않을까 싶다"고 말해 모두를 폭소케 했다.5년차 아이돌이 됐음을 체감하는 순간은 언제냐고 묻자 용승은 "곧 활동을 하게 될 텐데 음악방송 순서에서 느낄 수 있다. 활동이 겹치는 사람들 중에 아는 사람도 생겼다. 데뷔 초때는 상상도 못할 일이었다. 그런 부분에서 제일 실감한다"며 미소 지었다.계현은 "활동 시스템을 아는 것"이라고 말했다. 그는 "대기시간 중 언제 자고, 언제 밥을 먹는 게 적당한지 다 꿰고 있는 자체가 연차가 많이 쌓였다고 느낀다"며 웃었다.호영은 "작곡하는 멤버들 방에 가보면 MD나 앨범이 쌓여져 있는데 그걸 보면서 '이땐 이랬고, 저땐 저랬지'라는 생각이 든다. 그간 앨범을 많이 낸 걸 보면 뿌듯하기도 하고, 5년차라는 걸 실감하기도 한다"고 말했다.동헌은 "베리베리는 괄목할만한 성장, 계단식 성장 등의 수식어를 얻었다. 어느 한 위치에 안주하지 않고 지금 이 순간에도 한 발짝씩 나아가는 팀"이라고 자부했다.한편 베리베리는 16일 오후 6시 일곱 번째 미니앨범 '리미널리티 - EP.드림(Liminality - EP. DREAM)'을 발매한다.앨범에는 타이틀곡 '크레이지 라이크 댓(Crazy Like That)'을 비롯해 '쥬시 쥬시(JUICY JUICY)', '레인 코트(Raincoat)', '스마일 위드 유 ( )(Smile With You ( ))'에 CD에만 수록되는 '땡큐, 넥스트?(Thank you, NEXT)'까지 총 5곡이 수록됐다.타이틀곡 '크레이지 라이크 댓'은 인더스트리얼 테크노와 UK 개러지 장르를 팝적으로 풀어낸 곡이다. 일렉트로니카한 베이스 사운드가 보컬과 어우러져 몽환적인 분위기를 자아낸다. 가사는 꿈을 향한 독기를 긍정적으로 풀어냈다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com