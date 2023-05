그룹 에스파(aespa)가 2연속 밀리언셀러를 예고했다.에스파의 세 번째 미니앨범 '마이 월드'는 8일 기준 선주문 수량 총 180만장으로, 전작인 두 번째 미니앨범 '걸스(Girls)'의 선주문량 161만장을 넘어 자체 최고 기록을 경신했다.이번 앨범에는 타이틀 곡 '스파이시(Spicy)'를 비롯해 '웰컴 투 마이 월드(Welcome To MY World)', '솔티 앤 스위트(Salty & Sweet)', '서스티(Thirsty)', '아임 언해피(I'm Unhappy)', '틸 위 미트 어게인(Til We Meet Again)' 등 다양한 장르의 총 6곡이 수록됐다.타이틀 곡 '스파이시'는 강렬한 신스 베이스 사운드와 다이내믹한 비트가 돋보이는 댄스곡이다. 가사에는 자유분방한 에스파의 매력을 담았으며, 그간 들려줬던 강렬한 음악과는 또다른 새로운 분위기로 멤버 각각의 개성 넘치는 보컬과 발랄하고 영(young)한 에너지가 돋보여 좋은 반응이 예상된다.뮤직비디오 역시 하이틴 영화를 보는 듯한 스타일리시한 매력의 영상미와 더불어, 광야(KWANGYA)에서 리얼월드(REAL WORLD)로 돌아온 에스파에게 일어나는 '이상현상'이라는 세계관 스토리가 더해져 좋은 반응이 기대된다.에스파는 음원 공개에 앞서 오늘 오후 5시부터 유튜브 유튜브 및 틱톡 에스파 채널, 아이돌플러스를 통해 컴백 기념 생방송을 진행, 앨범에 수록된 6곡을 소개하는 것은 물론, 앨범 언박싱, 향후 활동 계획 스포일러 등 다양한 코너로 팬들과 소통할 계획이다.에스파의 세 번째 미니앨범 '마이 월드'는 이날 오후 6시 각종 음악 사이트에서 음원 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com