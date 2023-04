/사진=커맨더맨엔터테인먼트

그룹 커맨더맨(CMDM)이 눈과 귀를 사로잡는 음악으로 출사표를 던졌다.커맨더맨은 27일 첫 번째 싱글 'BACK TO THE FUTURE(백 투 더 퓨처)'를 발매하고 전격 데뷔했다. 커맨더맨은 멤버 병훈, 현하, 준형, 희주, 노율, 승호로 구성된 6인조 보이그룹으로, 지휘관 또는 사령관을 뜻하는 'commander(커맨더)'라는 의미처럼 6명의 멤버가 지휘관이 돼 무대 위를 지휘하고 차세대 K팝을 주도해 나가겠다는 포부를 담았다.'BACK TO THE FUTURE'는 '데뷔'라는 같은 꿈을 향해 달려온 커맨더맨의 첫 번째 이야기로, 신예의 패기와 청춘의 향기가 고스란히 느껴지는 청량하고 활기찬 음악은 물론, 무대에서 펼쳐지는 빈틈없는 퍼포먼스와 감각적인 비주얼, 눈부신 케미스트리까지 킬링 포인트의 연속이다.타이틀곡 '얼레리꼴레리 (Already go ready)'는 펑키한 베이스라인을 중심으로 기타와 함께 강조된 테마 위 어릴 적 누구나 불러봤던 멜로디가 얹어져 귓가에 맴돌게 만드는 일렉트로닉 댄스 장르의 곡이다. 프리코러스는 순수했던 그때, 마냥 뛰어노는듯한 장난스러운 분위기를 자아내며, 후렴 중간에 'Dream'이라는 가사와 걸맞은 브레이크 편곡은 갑작스럽지만 신성하다고 생각했던 꿈을 표현했다.중독성 강한 메인 테마 '나나나'는 곡의 중간중간 녹아들며 멤버들의 연습생 시절부터 데뷔까지 겪었던 역경, 자책 등의 부정적인 시선을 대변한다. 하지만 결국, 모든 것을 뚫고 무대라는 신세계에 도달하기까지의 서사를 그리며 커맨더맨의 시작을 힘차게 연다.각자 다른 곳에서 같은 꿈을 꾸며 드디어 하나가 된 커맨더맨. 커맨더맨만의 긍정적이고 희망적인 메시지와 독창적이면서도 대중적인 음악색, 각기 다른 6인 6색 매력으로 대중을 사로잡으며 탄탄한 실력을 갖춘 '차세대 글로벌 K팝 그룹'으로 비상할 전망이다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com