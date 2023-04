<프롤로그> 최근 부동산 가격의 급등, 고급 자동차 추세 등 물질적 가치관이 크게 요동치고 있다. 실제로 자신에게 꼭 필요한 물건만 있으면 되는데, 남들과 비교될 수 있는 최고 아이템을 추구하곤 한다. 이는 심리적 경제적으로 커다란 부담감을 줄 뿐이다. 우리의 삶에 필요한 것 이상을 가지게 되면 결국 큰 부담과 불행으로 자신을 역습하는 무기가 될 수도 있다는 것을 자주 생각해 봐야 한다. 판타지 소설의 대명사 해리포터 시리즈 중 <해리포터 불사조 기사단(Harry Potter And The Order Of The Phoenix) 2007>에서 주인공 해리포터는 어둠의 세력인 볼드모트와 맞서 싸우기 위해 어린 학생들을 전사로 키우는 훈련을 진행하고자 한다. 하지만 막상 감시의 눈을 피해 교육을 진행할 수 있는 장소가 없는 것이 문제였으나 절실함이 만들어 낸 필요의 방 마법의 공간이 열리게 된다. <영화 줄거리 요약> 해리포터(다니엘 래드클리프 분)에게 예상치 못했던 편지 한 장이 도착한다. 그것은 해리가 학교 밖에서 자신의 사촌 두들리를 위해 디멘터들의 공격을 막는 마법을 사용했기 때문에 호그와트 마법학교에서 퇴학당하게 되었다는 소식이었다. 그때 어둠의 마법사와 대결하는 오러들이 나타나 해리를 불사조 기사단의 비밀 장소로 데려가고 시리우스(게리 올드만 분)를 만난 해리는 과거, 부모님의 활약상을 알게 되어 힘을 얻게 된다. 마법부 장관 코넬리우스 퍼지가 해리의 퇴학을 결정하기 위해 해리를 법정에 세우지만, 덤블도어 교장(마이클 갬본 경)의 중재 덕분에 무죄 판결을 받는다. 해리의 퇴학이 무산되자 마법부 장관은 ‘어둠의 마법 방어술’ 과목에 마법부 차관 돌로레스 엄브릿지를 교수로 임명한다. 하지만 엄브릿지의 마법 방어술 수업은 학생들이 어둠의 힘으로부터 자신을 지켜내기는커녕 오히려 곤경에 빠지게 하는 마법이었다. 이에 헤르미온느와 론은 해리의 능력을 믿고 자칭 ‘덤블도어의 군대’라고 명명한 비밀단체를 조직한다. 해리는 비밀의 장소 필요의 방에서 어둠의 마법에 맞서 자신을 지켜낼 수 있는 방어술을 학생들에게 가르쳐주며 앞으로 닥칠 격전에 대비시킨다. <관전 포인트> A. 해리포터 시리즈의 구성은? 가난한 이혼녀였던 ‘조앤 K 롤링’은 집 근처 카페 ‘엘리펀트 하우스’에서 예전부터 생각해온 아이디어를 가지고 <해리포터와 마법사의 돌>을 쓰기 시작했고, 이는 세계에서 가장 많이 팔리는 소설이 되었다.@1편<해리포터와 마법사의 돌>: 해리가 호그와트 마법학교에 입학하게 되는 여정을 담은 이야기, @2편<해리포터와 비밀의 방>: 해리가 어둠의 세력과 맞서 싸울 결심을 하게 되는 이야기, @3편<해리포터와 아즈카반의 죄수>: 시리우스 블랙의 비밀과 아즈카반 감옥의 디멘터 이야기, @4편<해리포터와 불의 잔>: 트리위저드 마법경연대회와 볼드모트의 저주가 담긴 이야기, @5편<해리포터와 불사조 기사단>:불사조 기사단의 비밀과 어둠의 세력과의 격전에 대비하는 이야기, @6편<해리포터와 혼혈 왕자>: 어둠의 세력을 물리치기 위한 덤블도어 교수의 마지막 노력이 담긴 이야기, @7편<해리포터와 죽음의 성물>: 죽음을 먹는 자들과 영생을 위해 자신의 영혼을 7개의 호크룩스에 담은 볼드모트와의 마지막 결투 이야기 B. 마법부에서 해리에게 퇴학을 통보한 이유는? 여름방학 때 이모 집에서 지내던 해리는 사촌 두들리에게 달라붙어 행복을 빨아먹는 디멘트를 없애기 위해 ‘익스팩토 패트로눔’이라는 페트로누스 마법으로 두들리를 지킨다. 하지만 평소 덤블도어가 자신의 자리를 노리고 있다고 생각한 코넬리우스 퍼지 마법부 장관은 머글(마법 능력이 없는 일반 사람)앞에서는 절대 마법을 쓰면 안 된다는 마법부의 규율에 따라 호그와트 마법학교의 퇴학을 통보한다. 하지만 청문회에서 덤블도어의 기지(목숨이 위협받는 상황에선 머글 앞에서 마법을 써도 불법이 아니다)로 퇴학을 면하게 된다. C. 필요의 방을 찾게 된 배경은? 네빌 롱바텀은 우연히 꼭 필요한 사람한테만 나타난다는 전설 속 필요의 방을 찾아내게 된다. 그곳은 필요한 물건들이 전부 갖춰져 있어 방어술을 연습하기에는 가장 적합한 장소였다. D. 덤블도어 교장이 해리를 자꾸 멀리하는 이유는? 해리는 어릴 적 사고로 볼드모트의 영혼과 연결되어 있어, 해리의 생각도 볼드모트가 읽을 수 있기에 덤블도어는 자기 생각을 읽히지 않기 위해 의도적으로 해리와 거리를 두었다. 스네이프 교수는 특별한 훈련 오클라먼시를 통해 특별훈련을 시키게 된다. 하지만 필요의 방이 엄브릿지와 퍼지 장관에 발각되어 덤블도어는 도망을 가게 된다. 이후 예언을 담은 구슬을 두고 어둠의 세력과의 전쟁에서 해리의 대부 시리우스가 벨라트릭스의 저주 마법에 죽자 해리는 친구 케드릭의 죽음 이후 다시 한번 큰 실의에 빠지게 된다. E. 볼드모트와 코로나 19의 유사점은? 볼드모트나 코로나 19는 모두 사람의 행복을 갉아먹는 치명적인 악마들이다. 영화에서 어둠의 마왕인 볼드모트의 존재가 두려워 볼드모트의 이름을 불러서는 안 될 사람으로까지 금기시한다. 하지만 결국 볼드모트가 나타나고 많은 사람이 죽게 되자 마법부 장관과 사람들은 그제야 덤블도어의 경고를 믿게 된다. 미국과 유럽의 정치 인들은 자신들이 나약한 존재로 보일까 봐 마스크도 끼지 않은 채 코로나 19를 무시했다가 큰 위기에 직면하고 있다. 이제 모든 인류는 힘을 합쳐 볼드모트와 같은 코로나 19에 용기 있게 대항해 나가야 한다. <에필로그> 최근 많은 사람이 힘들어하는 부동산 문제 해결을 위해 새로운 아파트를 대량으로 짓는 것은 시간과 자원이 드는 어려운 과제다. 이에 기존의 시니어들이 가지고 있는 큰 아파트를 간단히 분리하는 리모델링을 통해 부모와 자녀 세대가 같이 살면 상속세 혜택을 주는 방식이나, 주거 공간이 절실한 젊은 세대에게 세를 놓아 노년층도 빈곤을 해소하는 윈윈 방식을 고려해 볼 수 있다. 즉, 필요의 공간을 공유하는 것이다. 공유의 시대가 다가왔는데도 계속 소유에 집중하면 여행이나 결혼 같은 행복한 순간을 놓칠 수 있기에 보다 적극적이고 다양한 자산 공유 전략을 생각해봐야 할 때다. 서태호 한경닷컴 칼럼니스트