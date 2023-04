에스파(aespa) 멤버 지젤과 닝닝의 새 티저가 공개되어 화제다. 소속사 에스엠엔터테인먼트는 25일 “오늘 0시 에스파 각종 공식 SNS를 통해 공개된 티저 이미지 및 클립 영상은 KWANGYA(광야)에서 REAL WORLD(리얼 월드: 현실)로 돌아온 지젤과 닝닝이 알 수 없는 이상현상을 겪는 모습이 담긴 콘셉트로, 이전의 강렬한 비주얼과는 다른 쿨하고 트렌디한 매력을 선사해 눈길을 끈다”고 밝혔다. 에스엠엔터테인먼트에 따르면 에스파는 5월 8일 발매되는 새 미니앨범 ‘MY WORLD’으로 선주문량 152만장을 기록하며, 지난해 7월 발매된 두 번째 미니앨범 ‘Girls’(걸스)에 이어 2연속 밀리언셀러 등극을 예고, 이번 새 앨범에 대한 기대감을 증폭시켰다. 새 미니앨범에 앞서 2일 선공개되는 신곡 ‘Welcome To MY World’는 몽환적인 기타 리프와 후반부의 웅장한 오케스트레이션이 돋보이는 얼터너티브 팝 곡이다. 한편, 에스파는 오는 5월 2일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 선공개곡 ‘Welcome To My World’를 발표하며, 오는 5월 8일 세 번째 미니앨범 ‘MY WORLD’를 발매한다. 디지털이슈팀 유병철 기자 onlinenews@wowtv.co.kr