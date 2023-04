그룹 빅뱅 태양 /사진=더블랙레이블 제공

가수 태양이 빅뱅 완전체 활동 가능성에 대해 언급했다.태양은 지난 24일 오후 서울 용산구 현대카드 언더스테이지에서 새 EP 앨범 '다운 투 어스(Down to Earth)' 발매 기념 미디어 청음회를 개최했다.이날 태양은 빅뱅의 향후 활동과 관련한 질문을 받고 "사실 나도 가장 바라는 꿈이고, 생각"이라고 답했다.그는 "지금 당장은 어떻다고 말하기 어렵지만 머지않아 나도 열심히 활동하고 계속 다른 멤버들도 활동을 잘 이어가다 보면 좋은 기회와 시간에 팬 여러분들을 다 같은 모습으로 만나지 않을까 싶다. 다른 멤버들도 같은 생각일 것"이라고 밝혔다.태양은 25일 오후 6시 새 EP 앨범 '다운 투 어스'를 발매한다. '다운 투 어스'에는 타이틀곡 '나의 마음에'를 비롯해 '바이브(VIBE, Feat. Jimin of BTS)', '슝!(feat. LISA of BLACKPINK)', '나는', '인스피레이션(Inspiration, feat. Beenzino)', '나이트폴(Nightfall, feat. Bryan Chase)'까지 총 6개 트랙이 수록된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com