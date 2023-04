그룹 빅뱅 태양 /사진=더블랙레이블 제공

그룹 빅뱅 태양이 YG엔터테인먼트에서 더블랙레이블로 이적한 이유를 밝혔다.태양은 지난 24일 오후 서울 용산구 현대카드 언더스테이지에서 새 EP 앨범 '다운 투 어스(Down to Earth)' 발매 기념 미디어 청음회를 개최했다.'다운 투 어스'는 태양이 5년 만에 내는 앨범이자 더블랙레이블로 이적한 뒤로는 처음 선보이는 결과물이다.태양은 YG엔터테인먼트를 떠나 음악적으로 오랫동안 호흡해 온 더블랙레이블에 새 둥지를 틀었다. 그는 "지난 번에 냈던 앨범도 더블랙레이블에서 계속 작업했던 것"이라면서 "음악 작업은 계속 더블랙레이블에서 하고 있었다. 더블랙레이블에 있던 많은 프로듀서분들이 YG에 있기도 했고, 그런 식으로 계속 교류하고 있었는데 이번에 자연스럽게 소속사를 옮기게 됐다"고 밝혔다.이어 "솔로 아티스트로서 앨범을 더 확실히 집중해 준비하게 됐던 것 같다"면서 "초심(으로 돌아가자고) 마음을 먹었을 때 같이 음악했던 더블랙레이블 프로듀서와 스태프분들이 응원과 지지를 해줘서 감사했다. 그런 것들을 통해서 지금의 내가 더블랙레이블에 오게 된 게 아닐까 싶다"고 덧붙였다.'다운 투 어스'에는 타이틀곡 '나의 마음에'를 비롯해 '바이브(VIBE, Feat. Jimin of BTS)', '슝!(feat. LISA of BLACKPINK)', '나는', '인스피레이션(Inspiration, feat. Beenzino)', '나이트폴(Nightfall, feat. Bryan Chase)'까지 총 6개 트랙이 담겼다. 25일 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com