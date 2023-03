지민 첫 솔로 앨범 'FACE' 日 오리콘 차트 접수…1위 직행

방탄소년단 지민이 첫 솔로 앨범 'FACE'로 일본 오리콘의 데일리와 주간 앨범 랭킹을 휩쓸었다.29일 오리콘이 발표한 최신 차트(4월 3일 자/집계기간 3월 20~26일)에 따르면, 지민이 지난 24일 발매한 'FACE'는 주간 다운로드 수 5,264건으로 '주간 디지털 앨범 랭킹'에 신규 진입하면서 곧바로 1위에 올랐다.지민은 이에 앞서 '주간 앨범 랭킹'에서도 정상으로 직행했는데 해당 차트에서 솔로 아티스트로 올해 최고 판매량 기록을 세우는 동시에 올해 첫 1위를 차지한 솔로 아티스트로 이름을 올렸다.'FACE'는 지민이 기획 단계부터 곡과 뮤직비디오 등 작업 과정 전반에 적극 참여해 완성한 앨범으로, 지민은 지난 2년여 동안 코로나19 팬데믹을 겪으면서 느낀 진솔한 감정을 담았다. 타이틀곡 'Like Crazy'를 비롯해 파워풀한 퍼포먼스가 돋보이는 선공개 곡 'Set Me Free Pt.2', 트랩 소울(Trap Soul) 장르의 'Face-off', 몽환적인 악기 사운드가 인상적인 'Interlude : Dive', 팝 발라드 장르의 'Alone' 등이 수록됐다.한편, 지민은 미국 NBC 인기 프로그램 '더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런'(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, '지미 팰런쇼')에서 'Like Crazy'의 첫 무대를 공개한 이후 다양한 음악, 예능 콘텐츠를 통해 전 세계 팬들을 만나고 있다.이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com