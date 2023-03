'카지노' 뒤이을 디즈니+ 신작은?…'형사록2'·'풀카운트' 등

TXT '템프테이션', '빌보드 200' 52위…7주 연속 진입 그룹 방탄소년단(BTS)이 지난해 발표한 앤솔러지(선집) 음반 '프루프'(Proof)가 빌보드에서 장기 흥행을 이어갔다. 21일(현지시간) 발표된 최신 차트에 따르면 '프루프'는 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 190위에 오르며 40주 연속 차트에 진입했다. '프루프'는 이외에도 '월드 앨범' 5위, '톱 커런트 앨범' 55위를 차지했다. RM의 첫 공식 솔로 음반 '인디고'(Indigo)는 '월드 앨범' 13위, '톱 커런트 앨범' 41위, '톱 앨범 세일즈' 99위에 자리했다. 이 음반의 타이틀곡 '들꽃놀이'는 '월드 디지털 송 세일즈'에서 4위로 나타났다. 제이홉이 이달 3일 발표한 솔로 싱글 '온 더 스트리트'(on the street)는 빌보드 세부 차트인 '글로벌'(미국제외)과 '글로벌 200' 차트에서 각각 91위와 108위에 올랐다. 진의 솔로 싱글 '디 아스트로넛'(The Astronaut)은 '월드 디지털 송 세일즈' 차트에서 6위, 지민의 첫 자작곡 '약속'은 같은 차트에서 14위를 차지했다. 그룹 투모로우바이투게더(TXT)의 미니 5집 '이름의 장 : 템프테이션'(TEMPTATION)은 전주 대비 5계단 상승한 52위에 오르며 7주 연속 '빌보드 200'에 진입했다. 이 음반은 '톱 앨범 세일즈'와 '톱 커런트 앨범 세일즈' 등 두 차트에서 모두 4위에 올랐으며, '월드 앨범' 차트에서는 2위로 나타났다. 그룹 NCT 127의 정규 4집 리패키지 음반 '에이요'는 '빌보드 200'에서 전주보다 94계단 하락한 107위를 기록하며 2주 연속 차트에 머물렀다. 신보 '레디 투 비'(READY TO BE)로 '빌보드 200' 2위에 오른 트와이스는 '글로벌 200'에서도 2곡을 올려놨다. 신보의 타이틀곡 '셋 미 프리'(Set Me Free)는 '글로벌 200'에서 28위로 진입했다. 선공개 곡 '문라이트 선라이