'그래미 앨범상' 해리 스타일스 오늘 첫 내한공연

영국 출신 팝스타 해리 스타일스가 20일 오후 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 첫 내한 공연을 열고 국내 팬들을 만난다.공연기획사 라이브네이션코리아에 따르면 해리 스타일스는 2010년 영국 오디션 프로그램 '엑스 팩터'(The X-Factor) 출연진으로 결성된 5인조 보이그룹 원디렉션으로 대중음악계에 등장했다.원디렉션은 정규 1∼4집을 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 정상에 올리고, 누적 음반 판매량 약 7천만장을 기록하는 등 세계적인 보이그룹으로 선풍적인 인기를 끌었다.원디렉션이 휴식기를 가진 후 해리 스타일스는 2017년 싱글 '사인 오브 더 타임'(Sign of the Time)을 발표하며 홀로서기에 나섰다.그가 지난해 발표한 3집의 수록곡 '애즈 잇 워즈'(As It Was)는 영국 오피셜 싱글 차트 1위 10회, 빌보드 싱글 차트 1위를 15회를 기록하며 큰 성공을 거뒀다.해리 스타일스는 특히 이 3집 '해리스 하우스'(Harry's House)로 지난달 미국 최고 권위를 지닌 대중음악 시상식 '그래미 어워즈'에서 '올해의 앨범상'을 수상하는 영예를 누렸다.이번 투어는 태국, 필리핀, 싱가포르, 일본 등 아시아 순회공연의 일환으로 성사됐다./연합뉴스