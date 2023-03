[포토] 엔믹스 설윤, '예쁘다 예뻐'

그룹 엔믹스(NMIXX) 설윤이 20일 오후 서울 광장동 예스24 라이브홀에서 열린 첫 번째 미니앨범 'expergo(엑스페르고)' 발매 기념 쇼케이스에 참석해 포토타임을 갖고 있다.타이틀곡 'Love Me Like This(러브 미 라이크 디스)'는 스트릿 바이브의 바운시 랩과 R&B 스타일 보컬을 결합한 곡이다. 스스로와 서로를 사랑할 수 있게 된 사람들 간의 연결과 그로 인한 변화 과정을 주제로 다뤘다.이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 'Young, Dumb, Stupid(영, 덤, 스투피드)', 'PAXXWORD(패스워드)', 'Just Did It(저스트 디드 잇)', 'My Gosh(마이 가쉬)', 'HOME(홈)' 등 6곡이 수록됐다.변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com