엔믹스 "음방 1위 직캠 찍히고 싶다"…자신감 넘치는 컴백 [종합]

엔믹스, 20일 미니 1집 '엑스페르고' 발매

지니 탈퇴 후 6인조로 첫 컴백

"대중성 높인 믹스팝, 많이 불러주길"

"음방 1위 앙코르 무대로 음색 보여드리고파"

그룹 엔믹스(NMIXX) /사진=변성현 기자

그룹 엔믹스(NMIXX)가 자신감을 장착하고 6인조 활동에 본격 시동을 걸었다.엔믹스(릴리, 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진)는 20일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 1집 '엑스페르고(expérgo)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.지난해 12월 멤버 지니가 탈퇴한 이후 6인조로 나서는 첫 컴백이다. 이날 해원은 관련 질문을 받고 "데뷔 후 우리만의 색깔을 보여드리기 위해 열심히 노력해 왔다. 우리 팀이 지닌 정체성을 열심히 구현하고 더 발전시키기 위해 노력하고 있다. 팬분들은 엔믹스라는 팀의 매력을 사랑해 주고, 앞으로도 응원해 줄 거라 믿고 있다"고 답했다.'엑스페르고'에는 타이틀곡 '러브 미 라이크 디스(Love Me Like This)'를 포함해 '영, 덤, 스투피드(Young, Dumb, Stupid)', '패스워드(PAXXWORD)', '저스트 디드 잇(Just Did It)', '마이 가쉬(My Gosh)', '홈(HOME)'까지 총 6곡이 수록됐다.이번 앨범은 '뉴 프론티어(New Frontier)'에 이은 새로운 세계관 '도킹 스테이션'의 첫 페이지다. '다양성, 연대 결속'을 중심으로 엔믹스와 앤써(공식 팬덤명), 그리고 엔믹스 멤버들 사이에서 이뤄지는 연결(Docking)에 대한 이야기를 다룬다.해원은 "우리는 굉장히 큰 세계관을 지니고 있다. 구성 단계부터 열심히 고민하면서 만든다"면서 "'O.O'부터 '다이스'까지 항해를 시작하는 소녀들의 이야기를 담았다면 이번에는 모험을 떠나는 도중에 만난 사람들과의 연결 과정, 그로 인해 변화하는 과정을 담은 세계관을 그린다"고 설명했다.타이틀곡 '러브 미 라이크 디스'는 스트리트 바이브의 바운시 랩과 알앤비 스타일 보컬 라인을 믹스한 노래로 세계적 프로듀싱팀 런던노이즈(LDN Noise)가 편곡했다. 중독성 강한 멜로디 위 스스로와 서로를 사랑할 수 있게 된 사람들의 진정한 연결, 변화 과정을 가사로 표현했다.엔믹스는 데뷔 때부터 두 가지 이상의 장르를 한 곡에 융합해 여러 매력을 한 번에 느낄 수 있는 '믹스팝(MIXX POP)'을 처음 선보인 장본인답게 다양한 장르를 소화하는 넓은 음악 스펙트럼과 탄탄한 보컬 실력을 뽐냈다.이번 타이틀곡은 서로 다른 두 장르의 결합이 아닌, 랩-보컬 스타일의 차이로 '믹스팝'의 의미를 구현해냈다. 이와 관련해 릴리는 "엔믹스의 정체성을 보여줄 수 있으면서 조금 더 대중분들에게 쉽게 접할 수 있도록 믹스했다"면서 "자연스럽게 들릴 수 있도록 했다"고 소개했다.이어 처음 '러브 미 라이크 디스'를 들었던 때를 떠올리며 "키치한 후렴구가 기억에 남았다"고 전했다. 릴리는 "'러브 미 라이크 디스'가 반복돼 바로 뇌로 들어가는 것 같더라. 시간이 지나도 계속 기억에 남았다. 랩과 보컬을 블랜딩한 스타일이 마음에 들었다. 생동감 넘치는 퍼커션 사운드가 포인트"라고 강조했다.규진 역시 "새로운 모습을 보여줄 수 있겠다고 생각했다. 이 노래를 잘 살리고 열심히 연구해서 좋은 모습으로 찾아뵙고 싶었다. 드디어 이렇게 컴백해서 많은 분께 알려드릴 수 있어서 설레고 기쁘다. 우리 각자의 개성을 잘 보여드릴 수 있는 곡인 것 같아 좋다"고 밝혔다.'오즈의 마법사' 콘셉트를 차용한 뮤직비디오도 인상적이다. 설윤은 "엔믹스가 지혜, 사랑, 용기를 사람들에게 전달하면서 이들에게 변화가 일어나고, 서로 연결되는 이야기를 다룬다. 양철 나무꾼, 사자, 허수아비가 뮤직비디오에서 재밌게 표현된다. 그 상징을 찾아보는 재미가 있을 듯하다"고 귀띔했다.팬들과의 '연결'을 강조한 만큼, 팬들을 향한 마음도 솔직하게 표현한 엔믹스였다. 릴리는 "최근 1주년을 맞아서 이번 컴백이 더욱 특별하다. 앤써분들이 1년 동안 우리 곁에 있었던 것에 매일 감사하다. 항상 우리를 응원해 주고 힘을 줘서 이번 컴백도 더 열심히 준비했다"고 말했다.설윤은 "앤써가 우리의 원동력"이라고 했다. 그는 팬들을 떠올리며 "(활동을) 더 열심히 하게 만드는 특별한 존재다. 앤써분들도 이번 앨범을 좋아해 주셨으면 한다"는 바람을 내비쳤다.엔믹스는 데뷔 연도에 앨범 누적 판매량 100만장을 돌파하는 등 놀라운 기세를 자랑하고 있다. 퍼포먼스뿐만 아니라 가창력 또한 신인 못지않은 실력을 자랑해 주목받고 있다. 배이는 "엔믹스에게 '올라운더 그룹'이라는 수식어를 붙여주셔서 감사하다. 그에 맞게 이번 활동에서도 멋진 모습을 보여드리는 게 목표다"고 말했다.해원 역시 "저희는 우리만의 개성과 매력을 많은 분께 보여드릴 수 있도록 노력할 것"이라면서 "이번 곡이 조금 더 대중분들에게 가까워질 수 있는 믹스팝이다 보니 우리도 기대가 더 크다. 열심히 하겠다"고 다짐했다.컴백 당일 같은 소속사 선배 트와이스가 미국 '빌보드 200'에서 2위를 차지했다는 희소식이 전해졌다. 트와이스 외에도 스트레이 키즈 등 JYP엔터테인먼트 소속 아티스트들은 글로벌 시장에서 활약 중이다.엔믹스 역시 오는 5월부터 데뷔 후 첫 해외 쇼케이스 투어 '나이스 투 믹스 유(NICE TO MIXX YOU)'를 개최한다. 컴백 각오가 남다를 터. 해원은 "'러브 미 라이크 디스'가 중독성 있는 훅을 가진 만큼 대중들이 많이 부르고 따라 쳐줬으면 좋겠다. 북미, 아시아에서 쇼케이스 투어를 계획한 만큼 더 다양한 지역에서 우리 노래를 알릴 수 있길 바란다"고 했다.규진은 '음악방송 1위'를 목표로 밝혔다. 그는 "1위를 하면 앙코르 무대가 있지 않냐. 음방 1위 직캠을 해보고 싶다. 앙코르 무대를 통해 우리의 음색을 더 잘 보여드릴 수 있었으면 좋겠다. 직캠에 찍히고 싶다"며 보컬에 강한 자신감을 내비쳤다.'엑스페르고'는 이날 오후 6시에 발매된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com