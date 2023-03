엔믹스, 지니 탈퇴 후 첫 컴백…"정체성 발전 위해 노력"

그룹 엔믹스(NMIXX)가 6인조로 재정비해 컴백한 소감을 밝혔다.엔믹스(릴리, 해원, 설윤, 배이(BAE), 지우, 규진)는 20일 오후 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 1집 '엑스페르고(expérgo)' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 개최했다.지난해 12월 멤버 지니가 개인 사정으로 탈퇴한 이후 6인조로는 첫 컴백이다. 현장에서 관련 질문을 받은 해원은 "데뷔 후 우리만의 색깔을 보여드리기 위해 열심히 노력해왔다. 우리 팀이 지닌 정체성을 열심히 구현하고 더 발전시키기 위해 노력하고 있다"고 말했다.이어 "팬분들은 엔믹스라는 팀의 매력을 사랑해 주고, 앞으로도 응원해 줄 거라 믿고 있다"고 덧붙였다.엔믹스의 미니 1집 '엑스페르고'는 이날 오후 6시에 발매된다.'엑스페르고'에는 타이틀곡 '러브 미 라이크 디스(Love Me Like This)'를 포함해 '영, 덤, 스투피드(Young, Dumb, Stupid)', '패스워드(PAXXWORD)', '저스트 디드 잇(Just Did It)', '마이 가쉬(My Gosh)', '홈(HOME)'까지 총 6곡이 수록됐다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com