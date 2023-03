트와이스 '레디 투 비', '빌보드 200' 2위…K팝 걸그룹 두 번째(종합)

걸그룹 트와이스의 미니 12집이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 2위에 올랐다.빌보드는 19일(현지시간) 차트 예고 기사에서 트와이스의 '레디 투 비'(READY TO BE)가 '빌보드 200'에 2위로 진입했다고 전했다.'레디 투 비'는 미국에서 15만3천장 상당의 음반 판매고를 올렸다.이로써 트와이스는 정규 3집 '포뮬러 오브 러브 : O+T=<3'(Formula of Love : O+T=<3)와 미니 11집 '비트윈 원앤투'(BETWEEN 1&2)로 세운 '빌보드 200' 3위 기록을 넘어 자체 최고 순위를 기록했다.트와이스는 2020년 블랙핑크가 정규 1집 '디 앨범'(The Album)으로 '빌보드 200'에서 2위를 기록한 데 이어 K팝 걸그룹으로서는 두 번째로 2위에 올랐다.현재 '빌보드 200' K팝 걸그룹 최고 순위는 블랙핑크가 지난해 정규 2집 '본 핑크'(BORN PINK)로 세운 1위다.트와이스는 '빌보드 200' 6위에 올랐던 미니 10집 '테이스트 오브 러브'(Taste of Love)까지 포함하면 총 4개의 음반을 '빌보드 200' 톱 10에 올려놨다.이번 음반까지 총 6개의 음반을 '빌보드 200' 입성시키면서 빌보드 200에 진입한 음반이 가장 많은 K팝 걸그룹이라는 수식어를 지켜냈다.'빌보드 200'은 실물 음반 등 전통적 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산해 앨범 소비량 순위를 산정한다.트와이스의 음반 판매량은 14만5천500장, SEA는 7천장, TEA는 500장으로 각각 집계됐다.'레디 투 비'의 선공개 곡 '문라이트 선라이즈'(MOONLIGHT SUNRISE)는 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100' 84위에 오르는 등 좋은 성적을 거뒀다.'레디 투 비'의 타이틀곡 '셋 미 프리'(SET ME FREE)는 진정한 자기 모습을 일깨워주는 사랑을 느낀 후 '이 사랑을 지키기 위해서라면 모든 것을 걸겠다'는 메시지를 담은 곡이다.'레디 투 비'는 음반 정식 발매 전 선주문량만 170만장을 넘기며 그룹 자체 신기록을 썼다.트와이스는 내달 15∼16일 서울 공연을 시작으로 전 세계 14개 도시를 순회하는 월드 투어 콘서트를 연다./연합뉴스