가수 이민혁이 사랑 가득한 봄의 감성을 OST로 전한다.이민혁은 KBS2 월화드라마 '계약우정' OST 가창자로 나서 13일 6시 신곡 '꿈에서 널 봤어' 음원을 발표했다.'꿈에서 널 봤어'는 '돌아보면 항상 그대가 매일 그대가 곁에 있었죠', '그댈 모르고 지냈다면 지금 내하룬 어땠을까요'라는 도입부를 비롯해 후렴구 'I saw you in my dream / 우린 손잡고 꽃이 핀 거릴 함께 걷고 있었죠', '우린 입가에 환한 미소가 떠날 줄 몰랐죠' 이르기까지 사랑의 감성이 느껴지는 노래다.사랑하는 사람과 꿈속에서라도 사랑하고 싶은 마음을 표현한 이지리스닝 스타일의 곡으로 EP 피아노의 따뜻하고 세련된 비트, 감미로운 멜로디와 이민혁의 보컬이 더해져 봄 감성을 일깨운다.수많은 히트곡을 만들어 온 히트 프로듀서 똘아이박이 작곡했고, 박혜원(hynn), 거미, 빅톤 한승우 등의 곡을 작업했던 캥거루 프로듀서가 작사에 참여했다. 2016년 '너와 나의 별이야기'를 발표하며 가요계 데뷔한 이민혁은 다양한 곡을 통해 설렘과 사랑, 위로의 메시지와 편안한 음악을 전해 왔다. OST 활동에도 적극적인 그는 안방극장 시청자들에게 서정적인 감성을 선보였다. 최신 발표곡 '그렇게, 봄'이 새 봄의 설렘을 자아내는 로맨틱 세레나데로 인기를 얻음과 동시에 OST 신곡 '꿈에서 널 봤어' 또한 봄날 러브송으로 호응이 예상된다.드라마 '계약우정'은 존재감 없던 평범한 고등학생 박찬홍이 우연히 쓴 시 한 편 때문에 전설의 주먹으로 불리는 허돈혁과 계약우정을 맺게 되면서 벌어지는 좌충우돌 스토리를 담았다. 흥행과 작품성 모두 인정받은 권라드 작가의 동명 웹툰 원작으로 이신영, 신승호를 비롯해 김소혜, 오희준, 민도희, 조이현, 김도완 등 차세대 청춘스타들이 출연한다.