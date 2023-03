가수 겸 배우 탑(최승현) /사진=베르사체 제공

가수 겸 배우 탑(본명 최승현)이 '2023FW 베르사체 패션쇼 in LA'에 참석했다.탑은 최근 미국 LA에서 개최된 '2023FW 베르사체 패션쇼 in LA'에 초청 받아 전 세계 유명 인사들과 함께 자리를 빛냈다.이날 탑은 레드카펫에 올라 완벽한 피지컬로 취재진들의 눈길을 끄는가 하면, 감각적인 스타일링을 그만의 패션 센스로 소화해내며 업계 관계자들의 스포트라이트를 한 몸에 받았다.'2023FW 베르사체 패션쇼 in LA'에는 할리우드 배우 앤 해서웨이와 채닝 테이텀, 가수 엘튼 존, 릴 나스 엑스, 두아 리파, 마일리 사이러스 등 여러 글로벌 스타들이 나섰다. 탑 측은 "패션쇼 이후 진행된 VIP 칵테일 파티에도 참석해 이들과 어깨를 나란히 했다"고 전했다.'2023FW 베르사체 패션쇼 in LA'를 통해 근황을 알린 탑은 2022년 12월 우주 여행 프로젝트 '디어문(#dearMoon)' 참여 소식을 전하며 새로운 도약을 알렸다. '디어문'은 미국 우주탐사기업 스페이스X의 달 관광 프로젝트로, 일본 유명 기업가 마에자와 유사쿠가 기획에 함께해 화제를 모았다.민간인 최초 달 비행 프로젝트이자 백 만명 이상의 지원자로 뜨거운 관심을 받은 '디어문'에는 탑 외에도 DJ 겸 프로듀서부터 포토그래퍼, 다큐멘터리 제작자, 배우, 뮤지션 겸 유튜버 등 다양한 국가 및 분야의 아티스트가 발탁돼 총 8명의 크루가 함께할 계획이다.탑 측은 "'디어문' 프로젝트를 비롯해 다채로운 활동으로 대중을 만날 예정"이라고 밝혔다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com