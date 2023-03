日아이돌 대부, 소년 성착취 파문 재점화…BBC 폭로

형사로 출연한 TV 시리즈로 에미상 수상결혼 6개월 만에 부인이 차에서 총 맞아 숨져'양육권 때문에 살해' 혐의 형사사건은 무죄…민사 패소로 파산 결혼 6개월 만에 아내를 살해했다는 의혹을 받으며 송사에 휘말렸던 미국의 유명 배우 로버트 블레이크가 89세로 사망했다고 AP 통신이 10일(현지시간) 보도했다. 블레이크의 유족은 심장병을 앓던 그가 지난 9일 로스앤젤레스(LA) 자택에서 숨을 거뒀다고 성명을 통해 밝혔다. 1933년 미국 뉴저지에서 이탈리아계 부모 아래에서 태어난 블레이크의 원래 이름은 마이클 제임스 구비토시였다. LA로 이주한 후 아역으로 '아워 갱' 등 영화에 캐스팅되며 얼굴을 알리기 시작했다. 로버트 블레이크로 개명한 것도 이때다. 1960∼70년대 영화 '인 콜드 블러드', TV수사극 '바레타' 등에 출연해 인기를 끌었고, 1975년에는 바레타에서 맡은 형사 연기로 에미상까지 수상했다. 당시 "수감생활을 감당할 수 없으면, 범죄를 저지르지 마"(Don't do the crime if you can't do the time)라는 명대사가 유행이었다. 1993년에는 자신의 아내와 세 아이를 살해하는 기독교인으로 출연한 드라마 '존 리스트 스토리'로 다시 에미상 후보에 올랐다. 하지만 몇년 후 그는 아내 보니 리 베이클리가 의문의 총격으로 사망하는 사건이 발생하며 나락으로 떨어졌다. 1961년 배우 손드라 커와 결혼했다가 1983년 이혼한 블레이크는 1999년 재즈 클럽에서 베이클리를 만났고, 이듬해 둘 사이에 딸 로지가 태어나며 결혼으로 이어졌다. 베이클리는 처음엔 로지의 친부가 다른 이인 줄 알았지만 유전자 검사를 통해 블레이크가 아빠라는 것을 알았다고 한다. 블레이크도 로지에게 큰 애정을 쏟은 것으로 전해졌