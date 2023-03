앤 마리X(여자)아이들 민니 /사진=리릭 비디오 영상 캡처

영국 출신 글로벌 팝스타 앤-마리(Anne-Marie)와 그룹 (여자)아이들 멤버 민니의 컬래버 음원 속 사이다 가사가 화제다.지난 6일 오후 8시 워너뮤직코리아 공식 SNS 채널을 통해 앤-마리와 민니의 컬래버 음원 '익스펙테이션스(Expectations)' 리릭 비디오 영상이 공개됐다.앤-마리와 민니는 'I don't need your Expectations', 'Happiness can not be bought', 'Lost in your Expectations', 'I can't help you with that' 등 저돌적인 가사를 통해 리스너들의 답답한 마음을 뻥 뚫어주며 청량감을 안겼고, 감각적인 CG 연출과 키치한 분위기는 하이틴 무드를 더욱 자아내 완곡을 향한 기대감을 높였다.틱톡을 통해 선공개된 영상에 이어 리릭 비디오에서도 앤-마리와 민니의 트렌디하면서 매력적인 음색이 흘러나와 팬들의 기대감이 높아지고 있다.앤-마리와 민니는 환상적인 화음뿐만 아니라 하이틴을 의인화한 듯 러블리하고 자유분방한 매력을 뽐내 시각적 즐거움까지 더하고 있다.앤-마리와 민니는 기존 곡을 커버하는 것이 아닌 신곡으로 협업했다는 점에서 더욱 주목받고 있다. 국내 및 해외 아티스트들의 컬래버를 그간 성공적으로 마무리한 워너뮤직코리아를 통해 두 사람의 컬래버가 성사됐다.'익스펙테이션'은 오는 9일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com