[오늘의 한경arteTV] 콘서트 리뷰

4일(土) 20:00 더 마스터피스스테판 하우저 '얼론 투게더' in 크로아티아첼리스트 스테판 하우저는 크로아티아 출신 첼로 듀오 ‘투첼로스’의 멤버다. 그의 ‘얼론 투게더’ 시리즈는 아름다운 음악과 숨 막히는 자연 절경을 함께 감상할 수 있는 퍼포먼스로 유명하다. 크로아티아의 두브로브니크를 배경으로 하우저가 연주하는 차이코프스키, 이루마의 음악과 감미로운 영화 음악이 감동을 선사한다.5일(日) 19:30 아르떼 라르고스타 작곡가, 음악의 어머니 헨델바흐와 헨델은 바로크 시대를 대표하는 독일 작곡가로 늘 함께 언급된다. 하지만 두 사람의 인생은 다른 면도 많았다. 평생을 고향 근처에서 정제된 교회음악을 작곡한 바흐와 달리, 헨델은 유럽 방방곡곡을 돌아다니며 화려한 오페라 음악을 선보였다. ‘음악의 어머니’ 헨델에 대해 이야기 나눈다.백세영 한경아르떼TV PD4일(土) 편성표10:30 아르떼 라르고역주행 작곡가, 음악의 아버지 바흐11:00 임선혜의 옴브라 마이 푸피아니스트 이혁14:00 세기의 천재 미술가모네와 수련, 물과 빛과 마술19:00 제1회 서울문화재단 예술상 시상식제1회 서울문화재단 예술상 시상식21:00 아트 인사이드다비드 자맹 : 프로방스에서 온 댄디보이 1부22:00 더 마스터피스뮤직페스트 브레멘 콘서트 ‘Beauty is a Crime’5일(日) 편성표09:30 아트 인사이드다비드 자맹 : 프로방스에서 온 댄디보이 1부10:00 임선혜의 옴브라 마이 푸바리톤 김기훈11:00 어메이징 오페라비제 - 카르멘14:00 더 마스터피스스테판 하우저 ‘얼론 투게더’ in 크로아티아19:30 아르떼 라르고스타 작곡가, 음악의 어머니 헨델22:00 아트룸문화예술 그리고 AI : (인공지능)