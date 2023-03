BTS 제이홉, 오늘 솔로곡 발매…"팬 향한 진심 담아"

그룹 방탄소년단(BTS)의 제이홉이 3일 솔로 싱글 '온 더 스트리트'(on the street)를 발매하며 팬들을 만난다.이번 싱글은 지난해 7월 발매한 첫 공식 솔로 음반 '잭 인 더 박스'(Jack In The Box) 이후 제이홉이 처음으로 내놓는 신보다.제이홉은 '온 더 스트리트'의 작사와 작곡에 참여해 전 세계 아미(팬덤명)에게 하고 싶은 말과 진심을 곡에 담았다.소속사 빅히트뮤직은 "제이홉은 많은 사람이 걷고, 숨 쉬며 느끼는 여러 감정이 흐르는 '거리 위'를 소재로 이 곡을 완성했다"고 소개했다.미국의 대표적인 래퍼 제이콜도 '온 더 스트리트'에 피처링으로 참여했다.제이콜은 전날 공개된 이 곡의 뮤직비디오 티저에도 출연했다.'온 더 스트리트'는 이날 오후 2시에 뮤직비디오와 음원이 동시에 공개된다./연합뉴스