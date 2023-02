신곡 '아이 두! 두 유?' 무대 최초 공개

그룹 케플러 /사진=웨이크원·스윙엔터테인먼트·소니뮤직재팬 제공

그룹 케플러(Kep1er)가 신곡 '아이 두! 두 유?(I do! Do you?)' 무대를 최초 공개한다케플러(최유진, 샤오팅, 마시로, 김채현, 김다연, 히카루, 휴닝바히에, 서영은, 강예서)는 3월 6일 일본 대표 음악 방송 프로그램 TBS 'CDTV 라이브! 라이브!'에 출연해 일본 두 번째 싱글앨범 '플라이-바이(FLY-BY)'의 타이틀곡 '아이 두! 두 유?'의 무대를 최초로 선보인다.'아이 두! 두 유?'는 좋아하는 상대를 향한 순수한 관심과 점점 더 커져가는 마음에 대한 미묘한 감정을 그려내 소녀들의 풋풋함과 설레는 마음을 표현한 펑키 디스코 리듬의 업템포 댄스 곡으로, 케플러의 청량하고 상큼한 에너지를 느낄 수 있다.케플러는 이 곡을 통해 아홉 멤버의 유니크한 보컬과 풍성한 챈팅은 물론 중독성 넘치는 퍼포먼스로 보는 이들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.케플러는 앞서 '제55회 오리콘 연간 랭킹 2022' 중 '아티스트별 세일즈' 부문 신인 랭킹 1위에 오른 데 이어 '제64회 일본 레코드 대상'에서 K팝 아티스트로 유일하게 특별상(SPECIAL ACHIEVEMENT AWARD)을 수상하는 등 일본에서 큰 인기를 얻고 있다.오는 5월부터는 도쿄, 나고야, 고베 등 3개 도시에서 데뷔 이후 첫 아레나 투어 '플라이 바이'를 개최한다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com