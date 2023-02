그룹 방탄소년단(BTS)의 그래미 삼수 도전이 또다시 무관에 그쳤다.6일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 '제65회 그래미 어워즈'가 개최됐다.그간 방탄소년단에게 트로피를 내어주지 않았던 그래미는 올해 시상식에서 '베스트 뮤직비디오(Best Music Video)', '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스(Best Pop Duo Group Performance)', '앨범 오브 더 이어(Album Of The Year)' 부문에 이들의 이름을 올렸다.'베스트 뮤직비디오' 부문에는 지난해 6월 발매한 앨범 '프루프(Proof)'의 타이틀곡 '옛 투 컴(Yet To Come)'이 후보로 올랐다. '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스'에는 영국 밴드 콜드플레이와의 협업곡 '마이 유니버스(My Universe)'가 후보로 지명됐다.하지만 두 부문 모두 트로피를 들어 올리는 데에는 실패했다. '베스트 뮤직비디오'는 '올 투 웰: 더 쇼트 필름(ALL TOO WELL: THE SHORT FILM)', '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스'는 영국 팝스타 샘 스미스와 독일 팝스타 킴 페트라스와 함께 작업한 '언홀리(Unholy)'에 돌아갔다.특히 주목받은 건 그래미 어워즈의 4대 본상 '제너럴 필즈(General Fields)' 중 하나인 '앨범 오브 더 이어'였다. 방탄소년단은 '마이 유니버스'가 수록된 콜드플레이의 앨범 '뮤직 오브 더 스피어스(Music Of The Spheres)'로 후보에 이름을 올렸다. 해당 부문은 피처링 아티스트를 비롯해 송라이터, 엔지니어 모두를 수상자로 기록한다. RM, 슈가, 제이홉은 이 곡의 피처링 외에 송라이터로도 참여했다.하지만 '앨범 오브 더 이어' 트로피는 해리 스타일스의 '해리스 하우스(Harry's House)'에게 돌아갔다.미국의 3대 음악 시상식 중 하나인 그래미 어워즈는 2019년부터 방탄소년단과의 연을 이어오고 있지만 수상의 영광은 주지 않고 있다.2019년 그래미 어워드에 시상자로 처음 참석한 방탄소년단은 2020년 합동무대에 올랐다. 2021년과 2022년에는 각각 메가 히트곡 '다이너마이트(Dynamite)'와 '버터(Butter)'로 베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스 후보에 올랐다. 단독 무대를 선보여 뜨거운 반응을 얻기도 했다.이번 시상식에서는 무려 3개 부문에 노미네이트돼 기대감이 커졌으나 전부 수상은 불발됐다.이날 시상식의 주인공은 비욘세였다. 올해 총 9개 부문에 노미네이트 된 그는 '베스트 알앤비 송', '베스트 댄스 / 일렉트로닉' 부문 등 총 4개의 트로피를 거머쥐었다. 이로써 비욘세는 지금까지 총 32개의 그래미 트로피를 거머쥔, 역대 최다 그래미 수상자가 됐다.한편 제너럴 필즈인'송 오브 더 이어(Song Of The Year)'는 보니 레이트의 '저스트 라이크 댓(Just Like That)'이 받았고, '레코드 오브 더 이어(Record Of The Year)'는 리조의 '어바웃 댐 타임(About Damn Time)'에게 돌아갔다. 신인상인 '베스트 뉴 아티스트(Best New Artist)'는 재즈 가수 사마라 조이가 수상했다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com