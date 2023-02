슈가, 美·日 등 6개국 월드투어…BTS 솔로 최초

그룹 방탄소년단(BTS)의 슈가가 4월부터 미국·일본 등 6개국을 찾는 월드투어를 연다고 소속사 빅히트뮤직이 15일 밝혔다.슈가는 미국 벨몬트 파크·뉴어크·로즈몬트·로스앤젤레스·오클랜드, 인도네시아 자카르타, 태국 방콕, 싱가포르, 서울, 일본을 찾는다.일본 콘서트 일정은 추후 안내된다.방탄소년단 멤버가 솔로로 투어 콘서트를 여는 것은 슈가가 처음이다.방탄소년단으로는 지난해 10월 부산 콘서트 '옛 투 컴 인 부산'(Yet To Come in BUSAN) 이후 약 6개월 만이다./연합뉴스